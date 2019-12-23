Türkiye karşıtı proje: EastMed

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını hiçe sayan EastMed projesi için adım atılıyor:

İsrail gazını Avrupa'ya ulaştırma projesi olan EastMed'de imzalar 2 Ocak'ta atılacak. Açıklama Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in ofisinden yapıldı.

Boru hattının inşası için Atina'da imza töreni düzenlenecek. Törene Miçotakis’in yanı sıra GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da katılacak.

Boru hattının bir yılda 9 ila 12 milyon metreküp doğalgazı İsrail’den Kıbrıs Vassilikos Limanı’na, buradan Girit ve Yunanistan’a uzanması planlanıyor. EastMed’in Avrupa Birliği'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması öngörülüyor.

Doğu Akdeniz’de Türkiy'nin jeopolitik, stratejik ve ekonomik çıkarlarını baltalama amacı taşıyan projenin imzası, Türkiye'nin Libya anlaşması ile Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirdiği bir dönemde atılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, süreçten geri dönüş olmadığının altını çizmişti.

ulusal.com.tr