Türkiye Libya'ya asker gönderecek mi? Konu sıcaklığını koruyor. Tezkere önümüzdeki haftalarda Meclis'e sunulacak.



Reuters'ın haberine göre Libya, Türkiye'den hava, kara ve deniz desteği istedi.



Konu siyasetin birinci gündem maddesi. Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir'den açıklamalar geldi.



Emrullah İşler, Libya destek isterse gereği yapılır dedi.



Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir'de sahadaki son durum hakkında bilgi verdi.



Abdülkadir, Türkiye'nin askeri desteğinin Libya halkının yararına olacağını söyledi.



Asker de verilecek emre hazır. Güvenlik kaynakları, TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu bildirdi



Gözler şimdi Meclise gelmesi planan tezkerede.

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