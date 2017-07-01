Hazırlıkları süren Afrin operasyonu Türkiye - Suriye arasında ilişkilerin onarılması için yeni bir kapı açtı. PKK/YPG Batı ülkelerini yardıma çağırırken, Rusya Afrin'deki askerlerine çekilin talimatı verdi. Şam yönetimi ise sessiz tutumuyla operasyona yeşil ışık yakıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ABD kantonlarını dağıtmak için Fırat Kalkanı'nın ikinci dalgasına çok daha güçlü hazırlanıyor.



Afrin için askeri yığınak ve istihbari hazırlıklar devam ettiği sırada Rusya ve Suriye ile sessiz bir koordinasyon işleliyor. Bölge ülkeleri ABD kantonlarına karşı Türk ordusu ile işbirliği tutumunu geliştiriyor.



Astana sürecinde şekillenen Türk Rus işbirliği ABD kantonlarına karşı yeni bir ittifaka dönüşüyor. Operasyon için son hazırlıklar sürerken Rusya Afrin'deki askerlerine çekilin talimatı verdi. Suriye yönetimi de Türkiye'nin Afrin harekatına sesssizlik poliitkasıyla yeşil ışık yakıyor.



Rakka güneyinde YPG'yi korumak adına ABD tarafından Suriye uçağının düşürülmesi yeni saflaşmaının en önemli belirtisi. Federasyona kesin bir şekilde karşı olan Şam yönetimi, ABD'nin YPG ile kurduğu birlikteliğe karşı Türkiye ile koordinasyon kurmaya hazır.



Ulusal Kanal'a Suriye ordusunun duruşu hakkında bilgi veren askeri bir kaynak; ordunun operasyona "olumsuz bakmadığını" bildirdi.



Kaynak; "Federasyon kurduklarını iddia ediyorlardı. O zaman korusunlar kendilerini. Eğer, fikirlerini değiştirir de Suriye'nin parçası olmaya karar verirlerse o zaman Suriye ordusu müdahil olur." dedi. Kaynak ayrıca Tükiye'nin olası Afrin harekatına Suriye'nin; "görmezden gelerek destek olacağını" ifade etti.



Afrin denklemiyle ortaya çıkan askeri saflaşma Ankara - Şam arasında diplomatik kanalların açılması için de fırsat anlamına geliyor. Şam kaynakları perde arkası yollar yerine, doğrudan kamuoyu önünde ilişkilerin yeniden kurulması gerektiğini belirtiyor.



ulusal.com.tr