Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşu geri adım attırdı

Avrupalı şirketler Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşu karşısında geri adım attı.

Yunan Ekathimerini gazetesinin haberine göre, İtalyan ENİ ve Fransız Total petrol şirketleri, Kıbrıs Rum Kesimi'nden aldıkları ruhsatlara rağmen Türk Kıta Sahanlığı ile kesişen 7'inci parselde çalışma yapmayacak.

Yunan gazetesi Avrupalı şirketlerin Rum hükümetiyle imzaladıkları anlaşmaların diğer parsellerden başlanmasını elzem kıldığı bahanesini ileri sürdüklerini savundu.

Gazete, Fransız ve İtalyanların enerji planlarının, sondaj platformu bölgeye geldiğinde netleşeceğini, platformun ise Ocak ayının ilk yarısında bölgede olmasının beklendiğini aktardı.

ENİ'nin CEO'su Claudio Descalzi, ekim ayında "Birileri buraya savaş gemileri ile gelirse sondaj çalışması yapmayacağım. Kesinlikle doğalgaz kuyuları için bir savaş başlatmak istemiyorum" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

ulusal.com.tr

