Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu’nda liderlere sunduğu güvenli bölge planının ayrıntıları ortaya çıktı. Plana göre, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgeye 1 milyon Suriyelinin yerleştirilmesi öngörülüyor. Suriyeliler için 5 bin nüfuslu 140 köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçenin inşa edilmesi planlanıyor. Toplam 200 bin konutun maliyeti 150 milyar lira olarak hesaplandı. Bu maliyetin yabancı fonlarla sağlanması öngörülüyor

200 bin konutlu bir alan oluşturulacak, Suriyeliler güvenli bölgeye yerleştirilecek. Türkiye’nin güvenli bölge planının ayrıntıları ortaya çıktı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda güvenli bölgeye ilişkin dünya liderlerine bir kitapçık sunduğu öğrenildi.



Kitapçıkta güvenli bölgede yapılması planlanan detaylar yer aldı.



Planda, bölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından 1 milyon Suriyeli nüfusun yerleştirileceği belirtildi. Plana göre, 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı oluşturulacak.



Köylerin her birinde 100 metrekare 3+1 ev ile ahırdan oluşan bin konut yer alacak. Ayrıca köylerde 2 cami, 16 derslikli 2 okul, 1 gençlik merkezi ve kapalı spor salonu projelendirilecek.



Toplam 200 bin konutun yabancı fonlarla oluşturulması planlanıyor. 1 milyon kişilik yerleşimin inşaat maliyeti de 150 milyar 965 milyon 400 bin lira tutuyor. Suriyelinin yerleştirilmesi için gereken fona hangi ülkenin ne kadar katkıda bulunacağıysa merak konusu.



Öte yandan yerleştirilecek nüfusun 2 milyon olması halindeyse maliyet de bu oranda artacak.



ulusal.com.tr

