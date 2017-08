Türkiye'nin ilk kadın astsubayları, kendilerini yetiştiren ve Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu 12 silah arkadaşıyla şehit olan Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Karakol Komutanı Yarbay Songül Yakut'u anlattı.

Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığından kalktıktan kısa süre sonra düşen helikopterde 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşen Yarbay Songül Yakut, zorluklar içerisinde geçen çocukluğu ve binbir emekle sürdürdüğü askerlik eğitiminin ardından hem kadın askerlerin yetiştirilmesi hem de aile içi ve çocuklara yönelik şiddetle mücadelede etkin rol üstlendi.



Uzun yıllar Ankara Jandarma Okullar Komutanlığında bölük ve takım eğitim komutanlığı yapan Yakut, Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığına atanarak, Türkiye'nin ilk Jandarma Karakol Komutanı unvanını da kazandı.







Bir dönem Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kumpası ile çok sevdiği mesleğinden uzaklaşmak zorunda kalan ve verdiği hukuk mücadelesiyle mesleğine geri dönen Yakut, yarbay rütbesi ile Şırnak'ta terörle mücadelenin içinde de yer aldı.



Yakut, askerliğe olan sevdasını, ardından gelen yüzlerce kadın subaya da verdiği eğitimlerle nakış gibi işledi.



"Lider ruhlu bir kadındı"

Halihazırda Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan ve hem Yakut'un ilk öğrencilerinden hem de Türkiye'nin ilk kadın sözleşmeli astsubayları arasında yer alan askerler, şehit komutanlarını AA muhabirlerine anlattı.



Ankara Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Gülüstan Köse, "Songül Yarbayımızın ilk kadın öğrencileriyiz. Türkiye'nin ilk kadın astsubaylarıyız. Jandarma teşkilatında ilk olmak çok güzel bir duygu ama bir o kadar da zor bir süreçti bizim için. Biz o dönem üniversiteden mezun olduk ve geldik. Sivil kaynaktan yani. Songül Yarbayımın bizi yeniden şekillendirip, yoğurup, adapte etme konusunda çok emeği geçti." diye konuştu.







Şehit Yarbay Songül Yakut'u ilk eğitimlerini aldığı 2003'te tanıdığını ve ondan çok şey öğrendiğini aktaran Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Lider olunmaz, doğulur' denilir. Gerçekten de öyleydi. Komutandı, aynı zamanda da lider ruhlu bir kadındı. Bende bırakmış olduğu bir çok iz var. Askeri eğitimlerimizi bir yıl boyunca kendisinden aldık. Hakkını helal etsin bizlere, çok büyük emeği geçti. Kendisinden almış olduğumuz o eğitimle biz de yeni öğrencilerimizi eğitmeye çalışıyoruz."



"Askerlik bir kadına ancak bu kadar yakışabilirdi"

Maltepe Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Başçavuş Aysel Biçer Tamyiğit de Songül Yarbay'ı 2004'te Ankara'da Jandarma Okullar Komutanlığında eğitim aldığı sırada tanıdığını belirtti.



Şehit yarbayın üsteğmen rütbesiyle eğitim verdiği ikinci askeri birlikte yer aldığını dile getiren Tamyiğit, "Bizler sivil hayattan gelip de askerlik gibi hem onurlu ama kimi zaman da zorlukları olan mesleğe ilk adımları atmıştık. O esnada çevremizde bize örnek olabilecek bir komutana ihtiyacımız vardı. Bu anlamda biz çok şanslı bir devreydik. Songül Yarbay gibi iyi bir eğitimci, iyi ve örnek bir komutan her zaman bizim karşımızda bulundu." dedi.





"Kadın subay denince akla gelen ilk isimlerdendi"

Tamyiğit, Songül Yarbay'ın 5-6 aylık eğitim döneminin ardından Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığına atandığını, kendisinin de birkaç tertibiyle ilk fırsatta komutanlarına 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunduğunu anlattı.



Ziyarette komutanı tarafından güzel karşılandığını ve ağırlandığını aktaran Tamyiğit, şöyle konuştu:



"Bir kadın olarak onu o makamda, o görevde görmek o zaman hepimizi çok duygulandırmıştı. Sonrasında kendisi bize ilçeyi gezdirdi. O esnada halkın ona olan bakışlarına, duyduğu saygıya şahit olduk. Bu ayrıca bizi gururlandırdı. Zaten sonraki dönemde de Songül Yarbay'ın adı nerede geçse, hangi ortamda kendisinden bahsedilse her zaman övgüyle bahsedildiğine şahit oldum. Kadın subay denince Songül Yarbay akla gelen ilk isimlerden birisiydi. Komutanımızın şehadet haberini aldığımda hem çok üzüldüm, hem de inanamadım. Çünkü kendisinin her zaman güçlü bir duruşu vardı. Sanki 'böyle bir kaza onun başına gelemezmiş gibi' düşündüm."







"Onun için halk Anadolu insanıdır, halk onun için kıymetlidir"

Tunceli İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Funda Ersan ise Jandarma Genel Komutanlığının ilk kadın astsubay alımlarını 2002 yılında yaptığını ve ilk kadın astsubayların eğitim-öğretim dönemini Şehit Yarbay Yakut ile başlayarak başarıyla tamamladıklarını anlattı.







"Kendisi bizzat ilçe jandarma komutanlığı yaptığı dönemde kadın vatandaşlara ayrı bir önem vermiş, kadını toplum içinde ön plana çıkarmaya çalışmış ve bunda da başarılı olmuştur. Jandarma şehit Yarbay Songül Yakut, eğitim öğretim devresinde bizlere askerliğin temelinin disiplin olduğunu, ahlakın en önemli sıfatlardan birisi olduğunu, dürüstlüğün ondan sonra geleceğini öğreten, gerek askeri eğitimlerimizde gerekse halk ile olan ilişkilerimizde nasıl davranmamız gerektiğini bizlere tek tek yorulmadan anlatmıştır. Onun için halk Anadolu insandır. Halk onun için kıymetlidir."