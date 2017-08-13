Burcu Dinçer... O, Türkiye'nin ilk kadın yangın söndürme helikopter pilotu. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan 27 yaşındaki Dinçer, ormanların yok olmaması için büyük mücadele veriyor. Dinçer'in ilham kaynağı ise Türkiye'nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen.

Helikopter uçuruyor, "Ülkenin akciğeri" olarak bilinen ormanların tükenmemesi için büyük mücadele veriyor. O, Türkiye'nin ilk kadın yangın söndürme helikopter pilotu Burcu Dinçer...



27 yaşındaki Dinçer, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde görev yapıyor.



Ailesi ve çalışma arkadaşları ona "Ateş kartalı" diye sesleniyor.



Atatürk'ün manevi kızı Türkiye'nin ilk kadın ve ilk savaş pilotu Sabiha Gökçen'in kendisine ilham kaynağı olduğunu söyleyen Dinçer, kadınlara örnek olmak istediğini belirti.



Dinçer, nasıl pilot olmaya karar verdiğini de anlattı.





ulusal.com.tr