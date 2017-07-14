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'Türkiye, S-400’ü almayı kabul ederek NATO’ya yüz çevirdi'

Türkiye’nin Rusya’dan alacağı 4 adet S-400 füze savunma sistemi için 2.5 milyar dolar ödemeye hazır olduğu belirtildi.

'Türkiye, S-400’ü almayı kabul ederek NATO’ya yüz çevirdi'

Bloomberg’den Selcan Hacaoğlu’nun haberine göre, ismi açıklanmayan bir Türk yetkili, Türkiye’nin önümüzdeki yıl Rusya’dan iki füze bataryasını almayı düşünüyor. İki bataryanın daha sonra Türkiye’de üretilmesi planlanıyor.Türkiye’nin daha önce de bu sistemleri almaya hazırdı ama NATO’nun tavrı yüzünden anlaşma imzalanmadığı hatırlatılan yazıda, Ankara’nın ayrıca Washington’un baskısıyla Çin yapımı sistemlerden de vazgeçmek zorunda kaldığını kaydetti.

NATO silahlarıyla uyumlu olmasa da Türkiye’nin bu sistemleri, ittifakın kısıtlama getirdiği Ermenistan ve Yunanistan sınırı ile Ege kıyısına konuşlandırabileceğini bildiren kaynak, S-400’lerin ‘dost-düşman’ tanımlama sistemine sahip olmayacağını, füzelerin tüm hedeflere karşı kullanılabileceğini anlattı.


'TÜRKİYE'NİN NATO İLİŞKİLERİ, ERDOĞAN'IN BAĞIMSIZ POLİTİKASI YÜZÜNDEN KÖTÜLEŞTİ'
Bu anlaşmanın, 'Türkiye’nin NATO’dan yüz çevirdiğinin belirtisi' olduğu kaydedilen yazıda, ülkenin diğer ittifak üyeleriyle ilişkilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bağımsız politikası yüzünden son yıllarda kötüleştiği ifade edildi.


Kaynak:Sputnik

Etiketler; #türkiye #rusya #s-400
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