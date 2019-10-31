Türkiye ve Rusya ortak devriyelere başlıyor

Gözler sınır hattında. Türkiye ve Rusya arasında imzalanan "Mutabakat Muhtırası"nın ilk aşaması tamamlandı. Fırat nehrinden Irak sınırına kadar 30 kilometre derinlikte, Kamışlı dahil, PKK/PYD çekildi.

Rusya'nın verdiği bilgi çerçevesinde, 29 Ekim saat 18.00 itibari ile 34 bin PKK'lı 30 kilometre sınırının ötesine süpürüldü.



Suriye ordusu Türkiye sınırında 84 sınır karakolu oluşturdu. Devriye yapıalcak bölgelerde ise keşif ve gözetleme devam ediyor. Türkiye ve Rusya ortak devriyesi için hazırlıklar tamamlanıyor.

Ortak devriyeler, eş zamanlı olarak ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştirilecek.

Rus askeri polisleri, devriye alanlarına doğru hareket etmeye başladı. İHA ve SİHA'lar belirlenen hat üzerinde keşif uçuşlarına devam ediyor.

Öte yandan Türk Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı ile PKK/PYD'den temizlediği Tel Abyad'da da askeri hareketlilik sürüyor.

Kontrol altına alınan ilçede arama-tarama, mayın ve el yapımı patlayıcı temizleme çalışmaları yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında Türkiye sınırına yakın bölgedeki bir evde EYP bulundu. EYP kontrollü bir şekilde patlatıldı. Dumanlar sınırın Türkiye tarafındaki Akçakale'den görüldü.

ulusal.com.tr