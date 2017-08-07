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Türkiye'ye ait 2 askeri araca Irak'ın kuzeyinde saldırı

Irak'ın Türkiye sınırına yakın bölgelerinden birisi olan Zaho'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Bölgeden gelen son dakika habere göre, saldırıda 1 asker ve 1 tercüman yaralandı.

Türkiye'ye ait 2 askeri araca Irak'ın kuzeyinde saldırı

Irak'ın Türkiye sınırına yakın Zaho'da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araçların geçişi sırasında, PKK'lı teröristler yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 1 asker ile 1 tercüman hafif yaralandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinden yayın yapan Kürdistan 24 Televizyonu'nun haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Batifa'da görev yapan birliğe ait 2 cip, Türkiye sınırında bulunan Zaho'nun Batifa bölgesinde bir yoldan geçerken, teröristler yola önceden döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirdi.

Kürdistan 24 Televizyonu'na konuşan Irak ordusuna bağlı Sınır Güvenlik Komutanı Albay Diler Zebari, bombalı saldırıda yaralananlar olduğunu söyledi. Kürdistan 24 Televizyonu, bombalı saldırının PKK terör örgütü tarafından yapıldığını duyurdu.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #son dakika #ırak #saldırı
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