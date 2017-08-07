Irak'ın Türkiye sınırına yakın bölgelerinden birisi olan Zaho'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Bölgeden gelen son dakika habere göre, saldırıda 1 asker ve 1 tercüman yaralandı.

0 0 0 0

Irak'ın Türkiye sınırına yakın Zaho'da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araçların geçişi sırasında, PKK'lı teröristler yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 1 asker ile 1 tercüman hafif yaralandı.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinden yayın yapan Kürdistan 24 Televizyonu'nun haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Batifa'da görev yapan birliğe ait 2 cip, Türkiye sınırında bulunan Zaho'nun Batifa bölgesinde bir yoldan geçerken, teröristler yola önceden döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirdi.



Kürdistan 24 Televizyonu'na konuşan Irak ordusuna bağlı Sınır Güvenlik Komutanı Albay Diler Zebari, bombalı saldırıda yaralananlar olduğunu söyledi. Kürdistan 24 Televizyonu, bombalı saldırının PKK terör örgütü tarafından yapıldığını duyurdu.



ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle

şimdi cebinizde



Android cihazlar için Google Play Store'dan

iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.



Kaynak: