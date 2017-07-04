Orman yangınlarının yoğunlaştığı şu günlerde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Adana Çukurova Üniversitesi bilim insanları iklim değişikliğinin Türkiye'deki orman yangınları üzerindeki etkisiyle ilgili önemli araştırmaya imza attı. YYÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Onur Şatır, "Ülkemizde 2070-80 yılları arasında orman yangınları artacak. En büyük artış yüzde 60 oranında Van Gölü Havzası ormanlarında olacak" dedi.

Orman yangınlarının yoğunlaştığı şu günlerde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Adana Çukurova Üniversitesi bilim insanları iklim değişikliğinin Türkiye'deki orman yangınları üzerindeki etkisiyle ilgili önemli araştırmaya imza attı. YYÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Onur Şatır, "Ülkemizde 2070-80 yılları arasında orman yangınları artacak. En büyük artış yüzde 60 oranında Van Gölü Havzası ormanlarında olacak" dedi.



YYÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Onur Şatır, Adana Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı öğretim üyesi Prof.Dr. Süha Berberoğlu ve Araştırma Görevlisi Ahmet Çilek tarafından yürütüler araştırma 1 yıldır sürüyor.



SICAKLARLA BİRLİKTE ORMAN YANGINLARI DA ARTACAK



Araştırmada, Türkiye'nin orman yangınları konusunda gelecekte yaşayacağı riskleri ön plana çıkarmayı amaçladıklarını belirten YYÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Onur Şatır, 2070-2080 yılları arasında Türkiye'deki orman yangınları sayısının bugüne oranla yüzde 21 artacağını söyledi. Gelecekte hava sıcaklıklarının ortalama 2 ile 4 derece artacağına dikkat çeken Şatır, yağışların da azalacağını ifade etti.



5 HAVZA BÜYÜK RİSK ALTINDA







Araştırmada Türkiye'deki ormanlık 26 büyük havzayı temel aldıklarını belirten Şatır, "Orman yangınları yüzde 60'la en çok Van Gölü Havzası, ardından yüzde 42 ile Dicle, yüzde 40 ile Hatay, yüzde 35 Seyhan ve Ceyhan, yüzde 30 ile de Doğu Karadeniz havzası ormanlarında görülecek. En az orman yangını artışı ise yüzde 10 ile Gediz havzasında olacak" dedi.



YANGINLARI ÖNLEMEDE TEKNOLOJİ KULLANILMALI



Türkiye'yi orman yangınları konusunda gelecekte bekleyen tehlikeyi bu araştırma ile gözler önüne serdiklerini belirten Yrd.Doç.Dr. Şatır, alınması gereken tedbirleri de anlattı. Yrd.Doç.Dr. Onur Şatır, şöyle devam etti:



"Şu anda Ege ve Akdeniz kıyılarında belirli bölgelerde orman yangınları var. Bu yangınlar hem sıcaklık hemde insan kaynaklı. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele konusunda başarılı bir ülke. Ancak bu yangınları önlemek için teknolojiyi daha etkin kullanabiliriz. İnsansız hava araçlarıyla orman yangınları riski bulunan bölgelerde izleme yapılabilir, yangınlar başlamadan yada başlatıktan kısa bir süre sonra müdahale edilerek zararın önüne geçilebilir."