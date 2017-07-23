İspanya'da düzenlenen uluslararası dans yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Sihirli Pabuçlar Bale Okulu, yurda dereceyle döndü. Farklı dallarda dünya birinciliği ve ikinciliği kazanan genç baletler, Türkiye'ye bu başarıyı kazandırdıkları için bir hayli gururlular.

Türkiye'mim en köklü dans okullarından Sihirli Pabuçlar Bale Okulu İspanya'da düzenlenen uluslararası dans yarışmasından ödüllerle döndü.



Barselona'da Türkiye'yi başarıyla temsil eden öğrenciler mutlu. 16 yaş altı klasik bale kategorisinde dünya ikinciliği, 16 yaş üstü modern bale kategorisinde dünya birinciliği, 16 yaş üstü folk dance kategorisinde dünya 2'inciliği kazandılar.



Bütün bir yıl boyunca hazırlık çalışmaları ile geçirdikten sonra kupayı kaldırmak onları baleye daha çok bağlıyor.



Kimi 3 yaşında, kimi 6 yaşında, kimi de 13 yaşında bale ile tanışmış. Artık bale onlar için bir yaşam tarzı.



Sihirli Pabuçlar Bale Okulu'nun sahibi ve eğitmen Günnur Bayburt'da öğrencileri ile gurur duyuyor.









HABER: DENİZ ÇAĞLAYAN - KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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