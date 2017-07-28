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Türkiye'den İngiltere'ye uçuşlardaki elektronik cihaz yasağı kalktı!

Türkiye'den İngiltere'ye olan uçuşlarda uygulanan elektronik cihaz yasağı kaldırıldı.

Türkiye'den İngiltere'ye uçuşlardaki elektronik cihaz yasağı kalktı!

Türkiye'den İngiltere'ye olan uçuşlarda uygulanan elektronik cihaz yasağı kaldırıldı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Atatürk ve Sabiha Gökçen'den İngiltere'ye yapılan seferlerimizde uygulanan "laptop yasağı" kaldırılmıştır.Teşekkürler" diyerek kararı duyurdu.

Etiketler; #laptop yasağı #türkiye #ingiltere #Bilal Ekşi
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