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Türkiye’nin dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor

Diyarbakır’da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan annelere Türkiye’nin dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor. Antalya'da Cumhuriyet Kadınları, İzmir'de ise Atatürk Gençliği Diyarbakırlı anaların mücadelesini selamladı.

Türkiye’nin dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor

Anaların yaktığı çoban ateşi Türkiye'yi sarıyor. Evlat nöbetindeki analara destek çığ gibi büyüyor. Diyarbakırlı anaların direnişi Antalya ve İzmir'den selamlandı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri HDP Diyarbakır İl Binası önünde nöbet eylemi yapan ailelere destek verdi. Açıklamayı Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Elfide Nur Atalay yaptı.

Yeniler Topluluğu Başkanı Yusuf Alkan ise diğer üniversitelerdeki gençleri de PKK'ya bayrak açan anaların yanında olmaya çağırdı.

Evlatlarını bölücü terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen analara bir destek de Antalya'dan Cumhuriyet Kadınları Derneği Konyaaltı Şubesi'nden geldi.

Açıklamayı Şube Başkanı Hikmet Özkaya yaptı. "Analar ayağa kalktığı zaman, sorunların çözümü hızlanır" dedi.

CKD'li kadınlar Akdeniz'in sıcaklığıyla sarıp sarmaladıkları eldivenleri Diyarbakırlı analara gönderdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #diyarbakır #hdp
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