İzmir'de, okul servis minibüsünde unutulduktan sonra hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin, özel anaokulunun müdürü hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin, özel anaokulunun müdürü hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos'ta kreşe ait servis aracında unutulmasının ardından hastanede hayatını kaybeden Sakin'in ölümüne ilişkin başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çocuğun otopsi işleminin yapıldığı, kamera kayıtları da dahil bütün delillere el konulduğu belirtildi.



Aynı zamanda kreş sahibi ve müdürünün eşi olan servis şoförü T.İ'nin gözaltına alınmasının ardından tutuklandığı, daha önce savcılıktan serbest bırakılan servis görevlisi D.K'nin yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiği bildirilen açıklamada, "Olayda ağır ihmali bulunduğu tespit edilen servis şoförü savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Bahse konu kreşin müdürü için de gözaltı talimatı verilmiştir." ifadelerine yer verildi./Milliyet