Türk halkı, Amerika'nın politikalarından endişeli. PEW, dünyanın tehdit algılamasını araştırdı. Ankete göre, Türkiye'de Amerika'nın politikaları ve etkisi en büyük tehdit olarak görülüyor

Türkiye'nin en büyük endişesi Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası...



Ünlü araştırma enstitüsü PEW, dünya kamuoyunun tehdit algılaması araştırmasını tamamladı.



Ankete göre, Türkiye'de endişe Amerika'nın politikaları... Türk halkının yüzde 72'si Amerika'yı dünyaya en büyük tehdit olarak görüyor.



Anket 38 ülkede toplam 42 bin kişi ile yapıldı. Tehdit sıralaması ülkelere göre farklılık gösteriyor.



Dünya genelinde en büyük sorun IŞİD olarak görülüyor. İspanyollar; küresel ısınmadan, Yunanlar; ekonomiden, Polonyalı ve Macarlar; Irak ve Suriye gibi ülkelerden Avrupa göçten endişeleniyor.



Mülteci krizini en önemli güvenlik tehdidi olarak değerlendiren Almanların oranı ise yüzde 28.



ulusal.com.tr