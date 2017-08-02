Türkiye'nin en büyük endişesi Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası...
Ünlü araştırma enstitüsü PEW, dünya kamuoyunun tehdit algılaması araştırmasını tamamladı.
Ankete göre, Türkiye'de endişe Amerika'nın politikaları... Türk halkının yüzde 72'si Amerika'yı dünyaya en büyük tehdit olarak görüyor.
Anket 38 ülkede toplam 42 bin kişi ile yapıldı. Tehdit sıralaması ülkelere göre farklılık gösteriyor.
Dünya genelinde en büyük sorun IŞİD olarak görülüyor. İspanyollar; küresel ısınmadan, Yunanlar; ekonomiden, Polonyalı ve Macarlar; Irak ve Suriye gibi ülkelerden Avrupa göçten endişeleniyor.
Mülteci krizini en önemli güvenlik tehdidi olarak değerlendiren Almanların oranı ise yüzde 28.
ulusal.com.tr
Türk halkı, Amerika'nın politikalarından endişeli. PEW, dünyanın tehdit algılamasını araştırdı. Ankete göre, Türkiye'de Amerika'nın politikaları ve etkisi en büyük tehdit olarak görülüyor
Türkiye'nin en büyük endişesi Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası...
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.