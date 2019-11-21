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TÜRKSAT davasında sanıklara müebbet hapis cezası

Yargıtay 16.Ceza Dairesi, TÜRKSAT personelinin şehit edilmesi nedeniyle 8 asker sanığa verilen ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı

GÜNDEM 21.11.2019, 15:45 21.11.2019, 15:54
TÜRKSAT davasında sanıklara müebbet hapis cezası

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TÜRKSAT baskını davasında 8'i asker 12 sanığa "anayasayı ihlal"den verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

TÜRKSAT personelinin şehit edilmesi nedeniyle 8 asker sanığa verilen ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da Yargıtay 16.Ceza Dairesi tarafından onandı.

Kaynak: AA
#türksat #yargıtay
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