TÜRKSAT davasında sanıklara müebbet hapis cezası
Yargıtay 16.Ceza Dairesi, TÜRKSAT personelinin şehit edilmesi nedeniyle 8 asker sanığa verilen ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı
GÜNDEM 21.11.2019, 15:45 21.11.2019, 15:54
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TÜRKSAT baskını davasında 8'i asker 12 sanığa "anayasayı ihlal"den verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
TÜRKSAT personelinin şehit edilmesi nedeniyle 8 asker sanığa verilen ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da Yargıtay 16.Ceza Dairesi tarafından onandı.
Kaynak: AA
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