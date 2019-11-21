TÜRKSAT davasında sanıklara müebbet hapis cezası

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TÜRKSAT baskını davasında 8'i asker 12 sanığa "anayasayı ihlal"den verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

TÜRKSAT personelinin şehit edilmesi nedeniyle 8 asker sanığa verilen ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da Yargıtay 16.Ceza Dairesi tarafından onandı.