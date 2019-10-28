TÜRKSAT imecesine sen de katıl

Ulusal Kanal için seferberlik ilan edildi. Toplumun her kesiminden destek mesajı yağdı.



Türkiye'nin milli kanalı Ulusal Kanal’ın TÜRKSAT’a ödemesi gereken uydu kirası için son tarih 31 Ekim.



31 Ekim’e kadar yapılması gereken ödeme için binlerce gönüllü kolları sıvadı, imeceye katılım çağrısı çığ gibi büyüdü.



Sendikacı, asker, siyasetçi, hukukçu ve demokratik kitle örgütü temsilcisi de Ulusal Kanal ekranının kararmaması için “destek” mesajı verdi.



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