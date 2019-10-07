Turuncu listede yer alan terörist Beyan Dera etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca Tunceli kırsalında devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin turuncu listede yer alan Beyan Dera olduğu tespit edildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.



Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde 600 bin lira ödülle yer alan, terör örgütünün sözde "doğu cephe YJA star sorumlusu" Melsa kod adlı Beyan Dara olduğu belirlendi.



HAKKARİ'DE OPERASYON

Hakkari'nin Çukurca kırsalına yönelik operasyonda, PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.