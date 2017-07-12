Saadet Partisi İstanbul il yöneticisi avukat Mustafa Yaman, FETÖ üyeliği gerekçesiyle tutuklandı. Çağlayan Adliyesi önünde toplanan Saadet Partili bir grup da tutuklamayı protesto etti.

0 0 0 0

Adliye önünde toplandılar, tutuklama kararını protesto ettiler...



Saadet Partisi İstanbul İl yöneticisi avukat Mustafa Yaman tutuklanmasına partililerden tepki geldi. Çok sayıda partili, Çağlayan Adliyesi önünde toplandı.



Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, avukat Mustafa Yaman'ın tutuklanmasına ilişkin bir açıklama yaptı.



Aydın, Mustafa Yaman'ın FETÖ'cü olmadığını savundu. "Gözaltına alınması dikkat çekicidir, manidardır" dedi.



Açıklama sonrası grup olaysız bir şekilde Adliye önünden ayrıldı..



ulusal.com.tr

