Yüksekova'da kaymakama suikast girişimi
Yüksekova'da kaymakama suikast girişimi
10 yıl sonra ortaya çıktı: O disk bugün savcıya verildi
10 yıl sonra ortaya çıktı: O disk bugün savcıya verildi
Başsavcılık'tan Kılıçdaroğlu'na yalanlama
Başsavcılık'tan Kılıçdaroğlu'na yalanlama
Kılıçdaroğlu: İbadet yerinde şiddet olmaz
Kılıçdaroğlu: İbadet yerinde şiddet olmaz

Tutuklanan doktorlar yaralı teröristleri tedavi etmiş

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 7 şüpheli arasındaki bazı doktor ve hemşirelerin, yaralı teröristleri özel hastane ve evde tedavi etmekle suçlandığı bildirildi.

Tutuklanan doktorlar yaralı teröristleri tedavi etmiş

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 19 Temmuz'da başlatılan soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'daki terör soruşturmasında 7 tutuklama

Aralarında, doktor, hemşire, öğretmen ve mali müşavirin de bulunduğu 15 şüpheliden 7'sinin tutuklandığı soruşturmada, bazı doktor ve hemşireler, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren ve yaralanan PKK'lı teröristlerden M.A. ve H.Y'yi özel bir hastanede tedavi etmekle suçlanıyor.
Soruşturma dosyasında tutuklanan şüphelilerden bir doktorun merkez Sur ve Bağlar ilçesinde geçen yıl terör saldırılarının yaşandığı dönemde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada yaralanan terörist A.D'yi evinde tedavi ettiğine dair yapılan ihbar da yer alıyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve çeşitli yayınlar ele geçirilirken, bazı şüphelilerin, terör örgütü PKK propagandasına dönüşen toplumsal gösterilere katıldığı tespit edildi.

Öte yandan, şüphelilerden 5'inin haklarında daha önce yürütülen terör soruşturmaları kapsamında kamu görevlerinden ihraç edildikleri belirlendi.

Terör soruşturması kapsamında 19 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmış, dün aralarında eski Diyarbakır Tabip Odası başkanları Dr. Selçuk Mızraklı ve Dr. Şemsettin Koç'un da bulunduğu 7 şüpheli, "silahlı terör örgütünü kurma veya yönetme" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanmış, 2'si adli kontrol hükümlerince olmak üzere 8 şüpheli serbest bırakılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #pkk #doktorlar
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
'Tahammülümüz yok!'
Sonraki Haber
10 yıl sonra ortaya çıktı: O disk bugün savcıya verildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.