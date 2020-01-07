Uber'den Türkiye açıklaması

İnternet üzerinden özel ulaşım hizmeti veren uluslararası şirket Uber, Türkiye'de haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle açılan dava sonucunda, tüm faaliyetlerinin sonlandırılması kararı verilmişti. Uber, daha sonra İstanbul'da Sarı ve Turkuaz Taksi'lerle hizmet vermeye devam etmişti.

Bugün Uber Türkiye hesabından yeni bir açıklama geldi. Kişisel Twitter hesabından yapılan bu açıklama şöyle:

Mayıs ayında UberXL ürünümüzü kapattığımızdan beri yalnızca UberTaksi ürünümüzle faalyet göstermekte, İstanbullulara güvenilir ve kaliteli bir taksi hizmeti sağlamayı hedeflemekteydik. Ancak, UberXL hakkında uzun zamandır devam eden davada mahkeme, kararı zaten sonlandırılmış olan UberXL ile sınırlamayıp, Uber'e Türkiye'de erişim engeli getirilmesine karar verdi. Bu engel sonucunda, yolcular ve Uber'i kullanan 14.000'den fazla aktif taksi sürücüsü, UberTaksi dava konusu olmamasına rağmen websitemize ve taksi hizmetlerimize erişmekte sorun yaşamaktadır.

Mahkeme kararına karşı istinaf yoluna başvurulmuş olup hukuki süreç devam etmektedir. En kısa sürede hizmetlerimizi aksaklık olmadan devam ettirmeyi unuyoruz. Şimdiye kadar Türkiye'de ugulamamızı indirmiş 4.5 milyondan fazla kullanıcıya ve bize destek vermeyi sürdüren herkese içten teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki şehirlerin Uber gibi yenilikçi teknolojilerden faydalanabilmesini sağlayacak adil düzenlemeler geliştirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Uber

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