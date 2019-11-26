Üç partiden emeklilikte yaşa takılanlar EYT kararı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), bütün partilere eşit mesafede olduğunu açıklayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) tüm partilere ziyaret talebinde bulunulduğunu belirtti.

26 Kasım Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), sonraki haftalar için de İyi Parti, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Öte yandan emeklilikte yaşa takılanlar, büyük bir etiket çalışması yapıyor.

Twitter'da yapılan çalışma kapsamında "#EytMeclisiSallıyor" ifadeleriyle binlerce paylaşım yapılıyor.

ulusal.com.tr