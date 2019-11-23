Uğur Dündar'dan Rahmi Turan'ın Muharrem İnce iddiası ile ilgili ilk açıklama

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, Rahmi Turan'ın CHP'li Muharrem İnce ile ilgili iddiasının ardından paylaşımlarda bulundu.

Uğur Dündar, şunları aktardı:

"Muharrem İnce'nin Saray'a gidip görüştüğü iddiası geçen hafta bana da geldi. Haber kaynağım yüzde yüz doğru diyordu. Ama belge yoktu. Hiç düşünmeden 'Bu haber Uğur Dündar CHP'yi dizayn etmeye mi çalışıyor' yorumuna sebep olur o nedenle girmem' diyerek reddettim.

Sonra M. İnce ile ile konuştum. Kesin bir dille gitmediğini söyledi.

Saray da sert biçimde yalanlıyordu.

Böyle bir durumda haberi yapmamakla çok yerinde bir karar aldığıma inandım.

Yaşadıklarımı gece Deniz Bayramoğlu'nun CNNTurk'teki programına katılarak anlattım.

Meraklısı oradan dinleyebilir.

Ayrıca Haberturk'e, Hülya Hökenek'in programına katılıp tüm bildiklerimi orada da paylaştım.

Şimdi Sn.Kemal Kılıçdaroğlu'na düşen görev, parti içi denetim mekanizmasını çalıştırıp bu kumpasın acilen aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını sağlamak olmalı."

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