Uğur Dündar: Hakkımı helal etmiyorum

Gazeteci yazar Uğur Dündar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dündar, Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın "Saray'a giden CHP'li" yazısındaki iddialar ile ilgili Halk TV için "Malum kumpastaki ilkeli duruşumu takdir etmesi gerekirken, aleyhime yayın yaptırdı" ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar, şunları belirtti:

"Yedi yıl boyunca tek kuruş almaksızın, yüksek reytinglerle markalaşmasına katkıda bulunduğum Halk TV,malum kumpastaki ilkeli duruşumu takdir etmesi gerekirken,aleyhime yayın yaptırdı!

Bu nedenle Sn.Deniz Baykal ve Tv'yi yöneten kızı Sn.Aslı Baykal'a hakkımı helâl etmiyorum."

ulusal.com.tr