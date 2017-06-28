Ukrayna Hükümeti, dün ülke genelinde devlet kurumlarının ve özel şirketlerin internet ağlarına yönelik başlatılan saldırının durdurulduğunu açıkladı.

Ukrayna Hükümeti'nden yapılan açıklamada, siber güvenlik uzmanlarının durumu tamamen kontrol altına aldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, bütün stratejik kuruluşların olağan çalışma biçimine döndükleri ve siber güvenlik uzmanlarının kaybedilen verilerin yenilenmesi ile uğraştıkları kaydedildi.Ukrayna'da dün çok sayıda devlet kuruluşu, banka ve büyük şirketler, Petya virüsü saldırısına uğradı. Ukrayna'nın yanısıra, aynı virüsün Rusya'da, Polonya'da, İtalya'da, İngiltere'de, Litvanya'da, Almanya'da, Fransa'da ve ABD'de de tespit edildiği bildiriliyor.