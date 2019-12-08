Ulaştırma Bakanı duyurdu! İBB ile protokol imzalandı

Kanal İstanbul için çalışmalar son aşamaya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 75 milyar liraya mal olucak mega projenin takvimini de açıkladı.

Buna göre Karadeniz ile Marmara Denizi arasında açılacak yapay su yolunun yüzde 60'ının 2023 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Uzunluğu 40 kilometre, genişliği 150 metre, derinliği ise 25 metre olacak kanalın hayata geçirilmesi halinde İstanbul Boğaz tanker trafiğine tamamen kapatılacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, İstanbul'da iki yeni yarımada, bir yeni ada oluşacak. Kanal İstanbul'un çevresinde kurulacak yeni yerleşim alanı, 453 milyon metrekareyi kapsayacak.

Bakanı Turhan, 7 bin metre sondaj çalışmalarının tamamlamdığını anlattı.Trafik etüt çalışmaları kapsamında Kanal'dan geçecek gemi boyutları da belirlendi.

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Bakan Turhan, İstanbul Büyükşehir Belediyes ile iş birliği protokolü imzalandığını söyledi.

Çılgın proje sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da tartışma konusu. Bir çok Avrupa ülkesi Kanal İstanbul'un Süveyş ve Panama Kanalı'na rakip olabileceğini düşünüyor.



ulusal.com.tr