AYDIN'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında birçok işadamı ve bürokrat ile 2 gazetecinin de bulunduğu 37'si tutuklu 64 sanıklı 'çatı davası' başladı. Duruşmada ifade veren sanık kafeterya zinciri işletmecisi A.T.'nin tutuklu olması nedeniyle iflas ettiğini söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit, "Ülke elden gitmiş, sen iflastan bahsediyorsun. Ülken olmazsa senin işinin bir anlamı var mı" dedi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamesi kabul edilen örgütün Aydın'daki çatı yapılanması davasına, duruşma salonuna dönüştürülen Aydın Gençlik Merkezi Şehit Fethi Sekin Tiyatro ve Konferans Salonu'nda başlandı. Duruşmaya örgüte üye olmak ve maddi destek sağlamak suçundan haklarında dava açılan 37'si tutuklu 64 sanık, sanıkların avukatları ve yakınları katıldı. Tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında duruşmanın yapılacağı salona getirildi. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanıklara, iddianamedeki kendileriyle ilgili suçlamaların yer aldığı bölümler okundu.



"BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞI TEKLİF ETTİLER" İDDİASI



Duruşmada ilk olarak kafeteryalar zinciri işletmecisi olan tutuklu sanık A.T. dinlendi. Hakkındaki iddiaların çok ağır olduğunu belirten A.T., "2000 yılından beri Aydın Sanayici ve İş Adamları Derneği (ASİAD) üyesiyim. Aydın'da çeşitli yerlerinde işyerlerim, kafeteryalarım var. ASİAD üyesiyken, 7 kişiyle birkaç kez yurt dışı gezim oldu. 2012 yılında ise bir kez de Pensilvanya'ya FETÖ liderinin yanına gittik. 15 dakikalık bir görüşmemiz oldu. 10 yıl bu cematin içinde bulundum. Bu sırada yılda yaklaşık 10 bin TL zekat, öğrenci bursu gibi yardımlarda bulundum. Paraları il imamı olarak bilinen B.K.'ye veriyorduk. 2014 yerel seçimlerinde hükümetle ters düşen FETÖ'nün il imamı olan B.K., yanıma gelip, yerel seçimlerde bağımsız aday olmamı istedi. Ancak, kabul etmedim. O günden sonra da cemaatle olan ilişkilerimi durdurdum. 13 aydır cezaevindeyim ve mağdurum. Bu nedenle işlerim aksadı ve iflas ettim" dedi.



Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit, "Siz alakam yok diyorsunuz ama 2014 yılında bir bankaya aralıklarla 6 bin 600 Euro, 13 bin 600 Euro ve 5 bin Euro para yatırmışsınız. Buna ne diyeceksin? Ülke elden gitmiş, sen iflastan bahsediyorsun. Ülken olmazsa senin işinin bir anlamı var mı" demesi üzerine A.T., hesaptaki paraların çocuklarının okul taksidi olduğunu iddia etti.



"VİZE İÇİN BORÇ ALDIĞI PARAYI YATIRMIŞ"



Telefonlarının 3'ünde de kriptolu haberleşme programı ByLock olduğu ve örgütün kasasının yanında çalıştığı iddiasıyla yargılanan gazeteci A.A. ise, "Şu ana kadar hiçbir yasa dışı olayım olmadı. Uzun yıllardan beri Aydın'da gazetcilik yapmaktayım. TRT muhabirliği ile birlikte Bakış Gazetesi muhabirliği de yaptım. Bakış Gazetesi sahibi Sami Solak'ın örgütün kasası olduğu söyleniyor. Bunu bilmiyordum. Yurt dışı gezilerine ise bir süre ASİAD'da genel sekreterlik görevini yürüttüğüm için gittim. Telefonlarıma ise asla ByLock indirmedim ve bu programı kesinlikle de kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bir de 15 Temmuz'da Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı'nda öldürülen Yüzbaşı Mehmet Akkurt'un cenaze işlemlerini yaptırdığım iddiası da asla doğru değildir. 17 Temmuz tarihinde zaten tutuklanmıştım. Bu suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



Bunun üzerine mahkeme başkanı Mustafa Ümit, "Alakam yok diyorsun ama 17-25 Aralık sonrasında buradan ayrılmamışsın. 2014 yılı Ocak ayında ise bankaya 20 bin euro para yatırmışsın. Buna ne diyeceksin" sorusuna ise A.A., "Yurt dışına gidebilmek için vize almam gerekiyordu. Bu nedenle bankada bir miktar paramın olması gerekiyordu. Ben de arkadaşlardan borç alarak bankaya yatırdım. Yurt dışından döndükten sonra da parayı sahiplerine iade ettim" diye cevap verdi. Duruşma, diğer sanıkların dinlenmeye devam edilmesiyle sürüyor.