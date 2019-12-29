Ülke genelinde yılbaşı tedbirleri

İçişleri Bakanlığı, yeni yıl kutlamalarına ilişkin alınan tedbirleri açıkladı.

81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında alınan tedbirler, 30 Aralık'ın ilk saatlerinden itibaren başlayacak.

Sahada 233 bin 723'ü emniyet, 83 bin 398'i jandarma olmak üzere 317 bin 121 personel görev yapacak.

Başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde hem havadan hem denizden gerçekleşecek denetimler en üst düzeyde olacak.

716 hava ve deniz aracıyla yürütülecek denetimlere 650 dedektör köpeği de katılacak.

Vatandaşların yoğun olduğu alışveriş merkezleri, havaalanı, otobüs terminali, tren garı, pazar yerlerinde devriyeler artırılacak.

Doğu Ekspresi gibi güzergahlara ve kış turizm merkezlerine takviye ekipler gönderildi.

Güvenlik güçleri göz açtırmayacak, yabancıların izinsiz seyahat etmelerine izin verilmeyecek. Tespit edilenler İl Göç İdaresi müdürlüklerine gönderilecek.

Kritik güzergahlardaki trafik timlerinin sayısı artırılacak saat 21.00'den sonra yol kontrol faaliyetlerine ağırlık verilecek.

ulusal.com.tr

