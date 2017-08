Mahrem imamların 16 Temmuz planı ByLock’tan çıktı! İstifa etmeyen siyasetçileri İmralı'ya kapatma planları yapan hainler atılacak manşetleri bile belirlemiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ‘Mahrem İmamlar’ iddianamesinde FETÖ’nün, üst düzey isimlerinin ByLock mesajları yer aldı.



Akşam gazetesinin haberine göre, elebaşının talimatıyla yurt dışına kaçan FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinin gerek yurtdışından gerekse de yurtiçindeki örgüt üyelerinin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak ve olası çözülmeyi önlemek amacıyla üyelerle ByLock'tan belirlenmiş mesajları paylaştıkları ortaya konuldu. Almanya, ABD, Avusturya, Belçika, Kanada, Libya ve Pakistan gibi ülkelerine dağılan önemli isimlerin, ByLock üzerinden elebaşı Gülen'in talimatlarını, motive edici sözlerini, gördüğü iddia edilen rüyaları paylaştıkları belirlendi.



Geride kalanlara motive mesajları



Eeey, ikinci Dirilişin Kahramanları "yarınlar çok yakın" yetmedi mi?



Hizmet Gayrete Aşıktır.



3.kolordukom " üzülmeyin gevşemeyin Özgür Düşünce ZAMAN'ı



Allah yeter!



Emrolunduğun gibi dosdoğru ol



Allah var, gam yok...



Haine pes etmek davaya ihanettir. Anti Parti Genel Başkanı



Lezzet-i hizmet-i imaniye her kederi unutturur.



İmanınız varsa sabredeceksiniz.



Dönersek kalleşiz!...



Bugünlerde geçer!



Dönen kahpedir millet yolunda bir azimetten.'



En çok yara alanlar siperini terkedenlerdir'



Gara MURAT! HİZMETİN fedaisi...



BANK ASYA DEVAM



Güzel günler Bizim olacak…



Davalar idam Sehpasından Güzeldir



Sonuna kadar sadakat...



Savrulup gidecekler...



Seven sevdiğine itaat eder



Yeis Yok Hizmet Var.



Son nefese kadar sadakat



ZAMAN SUSMAZ



İmanınız varsa dayanacaksınız.



Gazeteler tek başlıkla çıkacak



HAİNLERİN ByLock'ta darbenin başarılı olması durumunda manşetleri de belirledikleri ortaya çıktı.



Saraya yürüyüp o adamı taşlayıp indirmeden düzelmez.



Aslında bir sabahlık 2000 kişiyi işi var hepsinin.



İlk günü tüm medyaya kayyım.



Manşetler uçurumdan dönüldü, kaos bitti vs. manşet atacak.



A haber, akşam tr 'uçurumdan döndü, kurtuldu' vs haber yapacak, adamın sarayı altınları paraları ortaya dökülecek...



3 savcı yazacak iddianameyi, asker makul şüphe gözaltı yapacak.



Hakimler 2. günü işi bitirecek. Kurul üyelerini de alacan, medyayı da.1 günde toplar geçersin. 1 hafta da her şey değişir.



Toplanacak listesini oluşturuyorlar. Kaç yıldır oraya çalışıldı.



Gözaltı olamayacakları ablukaya alacaksın.



Darbe olmamış olacak. Mısırdaki kadar bile olmaz bizde.



Yok ya kim çatışacak.



İstifaya direnen İmralı’ya kapatılacak



Çözümlenen mesajlardan bazılarında ise darbenin ardından siyasetçi ve bürokratlardan istifaların istenmesinin hesaplandığı, bunu kabul etmeyenlerin de terör örgütü PKK elebaşının tutuklu bulunduğu İmralı Adası’na gönderilmelerinin planlandığı tespit edildi.



Sonra istifaları istenir abluka altında iken



Kabul etmeyenler ya İmralı ya y.dışı



