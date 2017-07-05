Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'a tanınan ültimatomun sona ermesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, krizin çözümü için diyalog çağrısında bulundu. Al Sani, diğer ülkeler tarafından uygulanan ablukanın açık bir saldırganlık ve hakaret olduğunu ifade etti.

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