Uşaklı ultra maratoncu Akın Yeniceli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Uşak-Ankara arasındaki 370 kilometreyi 4 günde koşmak için yola çıktı.

Uşaklı ultra maratoncu Akın Yeniceli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Uşak-Ankara arasındaki 370 kilometreyi 4 günde koşmak üzere yola çıktı.



Uşak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan 370 kilometrelik Uşak-Ankara koşusuna başlayan Yeniceli, AA muhabirine, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştireceği koşu ile ilgili bilgi verdi.



Daha önce 1000, 1500, 10000, yarı maraton, maraton ve ultra maraton koştuğunu, Uşak-İzmir, Uşak-İstanbul ve Uşak-Ankara arasında uzun mesafe koşularını başarıyla tamamladığını aktaran Yeniceli, dört günde Ankara'ya ulaşmayı amaçladığını söyledi.



Sıcaklık nedeniyle koşuyu 4 günde tamamlayacak



Havanın sıcak olması nedeniyle daha önce 3 günde tamamladığı koşuyu bu kez 4 günde tamamlamayı hedeflediğini aktaran Yeniceli, "FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsüne dikkat çekmek amacıyla bu zorlu koşuyu gerçekleştireceğim. Ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor, geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da 249 şehit verdik. Şehitlerimize olan minnet borcumu ben de bu şekilde ödemek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Güzergahındaki yerleşim yerlerinde yaşayanlardan destek isteyen Yeniceli, bu süreçte herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.