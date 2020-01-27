Ulusal Kanal Bölükkaya köyünde

Burası Malatya'daki Bölükkaya köyü. Depremden en çok etkilenen yerleşim birimlerinden ...

Bu köy "Alevi köylerine yardım gönderilmiyor" iddiasıyla gündeme geldi. Ulusal Kanal gerçeği yerinde araştırdı.

Bölükkaya köyü Gündeğer Mahalle Muhtarı Selahattin Yıldırım, yardım çadırının önünde Ulusal Kanal'a konuştu. "Bölgede hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını" açıkladı.

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Mehmet Yakup da provokasyonlara yanıt verdi.

Malatya'nın Pötürge ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki köye 4 tır yardım malzemesi gönderildiği öğrenildi.

Vatan Partisi heyeti de destek için oradaydı. Depremzedeler ziyaret edildi. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Kardeşlik Bürosu Başkanı Arif Doğan başkanlığındaki heyet bölgeyi gezdi.

"Kürtlere yardım yapılmıyor" provokasyonlarına en net yanıt ise vatandaşlardan geldi. Mesaj; "Türk ve Kürt biriz, kimse bizi bölemez" oldu.

ulusal.com.tr