Ahilik Haftası başladı. Hafta nedeniyle 16-22 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde kutlamalar düzenleniyor.
Hatay'ın Antakya ilçesindeki etkinlik Kurşunlu Han'da gerçekleşti. Törende “İlin Ahisi” seçilen İmadettin Hayzaran’a ahilik kaftanı giydirildi. “İlin Kalfası” ve “İlin Çırağı” seçilen ahilere plaket verildi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, ahilik kültürünün önemini vurguladı.
Törenin ardından sergi açılışı yapıldı.
ulusal.com.tr
Ahilik Haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt genelinde kutlanıyor. Ulusal Kanal, Hatay'daki Ahilik Haftası törenini görüntüledi.
Ahilik Haftası başladı. Hafta nedeniyle 16-22 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde kutlamalar düzenleniyor.