Ulusal Kanal İran'dan bildiriyor! Düşen Ukrayna uçağı İran'a komplo mu?

Yakup Aslan, ekonomik sıkıntıları nedeniyle uçak bakımını yaptıramayan ve ABD'nin, Doğu Avrupa'da Rusya'ya karşı mızrak başı ülkesi Ukrayna'ya ait uçağının İran'da düşmesini ve kazanın gerçek sebebini, İran yetkilileri tarafından yapılan açıklamaları ve araştırmaları, İran'dan canlı yayınla bağlanarak Halil Nebiler'e anlattı.

Aslan, "Uçağın kalkış saatinin sabaha karşı olduğu, yapılan füze saldırısının ise gece 01:20'de yapıldığı biliniyor. O ara 9 uçağında havada olduğu biliniyor. Bu kazada 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, 4 Afgan, 3 Alman, 3 İngiliz hayatını kaybetti. Uçakta hayatlarını kaybedenlerin çoğu İranlı.

Bu konuda çeşitli iddialar var. Olasılıkların çoğu da, NY Times gibi gazetelerin yazdığı uçağın terör saldırısı sonucunda düşürüldüğü. İşin ilginç yanı ise ABD Başkanı'nın uçağın düşüşü hakkında olumsuz hissiyatlarının olduğunu söylemesi... Bu açıklamadan sonra Kanada Başbakanı çıkıp açıklama yaptı. ABD Başkanı bu açıklamayı yapmadan önce kimse ağzını açmadı. Ellerinde muhtemelen tek bir görüntü var. Ben de bir görüntü gönderdim Ulusal Kanal'a, uzmanlar tarafından incelenmesini istiyorum.

Bizim ülkemizde yapılan bir hata var, poşetin ücretlendirilmesiyle bugünkü İran olayını aynı kişiler konuşuyor. Ekonomi, siyaset ve savaş hakkında hep aynı kişiler konuşuyor. Benim gönderdiğim görüntülerde, ve burada yapılan yorumlarda uçağın motoru alev almış, yaklaşık 2 dakika bu şekilde havada dolaştıktan sonra düşüyor. Ama havada vurulan bir uçak havada infilak eder. Hava savunma füzesi ile vurulsaydı havada infilak ederdi. Fakat uçak havada bir süre bu şekilde uçuyor. Gönderdiğim videoda uçağın yatay bir şekilde iniş yapmaya çalışması da var. İniş yaparken uçak karayla buluşunca infilak oluyor. Ben bu videonun uzmanlar tarafından incelenmesini öneriyorum. İran'daki havacılık uzmanları bu videoyu havada motorun ateş alması sonucu olarak ortaya çıkan ışık huzmesi olarak değerlendirdi. 2 dakika boyunca böyle uçtuğuna dair görgü tanıkları var. Yani gökyüzünde bulunup dikey bir şekilde düşen bir uçak söz konusu değil. Elimizde olan bu video tüm iddiaları çürüten bir video. Burada Kaza Kırımı Ekibi oluşturuldu. Ekipte uluslararası çalışanlar var. İran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, uluslararası medya çalışanları buraya gelip süreci takip edebilir, biz bütün uluslararası medya kurumlarına, bütün alanı, bütün süreci açık bir şekilde yürütmekten yanayız, diyerek açıklama yapıyor. İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı bu açıklamayı yapıyor ama Batı kaynakları hala ABD'li, Kanadalı yetkililer bunları söylemiyor. Buraya Boeing yetkilileri de geldi. Kara kutuda çıkarıldı. Ukrayna'dan yetkililer de burada. Boeing, uçağımız vuruldu diye bir açıklama yapmıyor, kara kutuyu dinleyelim Kaza Kırım Raporu hazırlansın ona göre açıklama yapalım diyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan beri, Pearl Harl Harbor Baskını'ndan beri, ilk kez üssüne saldırı da bulunulan ABD, ölü yok diyor. Buna karşılık ise İranlı yetkililerce operasyon sırasında birçok ölü ve yaralının C131 uçaklarıyla Tel Aviv'e taşındığını iddia eden Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı açıklama yaptı 'Biz öldürmenin peşinde değildik ama orada onlarca ölü ve yaralı C131 uçaklarıyla Tel Aviv'e taşındı bunu da biliyoruz' dedi. ABD Başkanı, ilk olarak bu prestij kaybıyla ilgili bir açıklama yapsın. Kendilerini en güvende hissettikleri üste bir füze saldırısına uğradılar ve hava sistemleri çalışmadı bile. Bu operasyonu gerçekleştiren İran'ın, bu operasyonun, karalanmak istendiğini, itibar kaybına uğratılmak istendiğini ve gündemin değiştirilmek istendiğini yorumlayabiliriz.

İddiaları haberleştirirken bunu doğruymuş gibi yazmak yerine İran'dan gelen açıklamaları da dinlemek gerekiyor"

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