Ulusal Kanal İran'dan bildiriyor! Tel Aviv de hedefte

Televizyon Gazetesi'ne bağlanan, Yakup Aslan, aktardığı bilgiler şöyle:

Şu an ABD'ye karşı yapılan misilleme saldırısında İran'dan ölü sayısına ilişkin yapılan açıklamalarda 80'nin üzerinde ölü olduğu söyleniyor. 15 balistik füze ile saldırı ile gerçekleştirdi. Ardında Hamaney, Kum kentini ziyaret etti. Ve Kum'da konuştu. Konuşmasında çok önemli başlıklar var bunlardan en önemlisi yapılan saldırının yetersiz olduğunu söylemesiydi. Şehit olan Süleymani ve Mühendis'in kişilikleri hakkında bahsetti konuşmanın büyük bir kısmında ve ABD'ye ağır bir tokat atıldığını söyledi yapılan eylemle. ABD'nin terör eylemlerine askeri yanıt yeterli değildir, bu ülkenin bölgedeki varlığını sona erdirmek önemlidir dedi. Yine bölgede savaşa, fitneye ve yıkıma sebep olan ABD, şimdi bunu İran'a yapmaya çalışıyor dedi. İran halkının devrimci tutumunun şehitlerinin tabutunun altında büyük bir gövde gösterisi olduğunu söyledi. Şehit cenazelerindeki yoğun katılımı ve tek yumruk haline gelmiş halkın, Batı'ya ve emperyalist güçlere mesaj olduğunu söyledi. Ve hiçbir saldırının yanıtsız kalmayacağını söyledi. Yine Devrim Muhafızlarından basına yansıyan bir açıklama var, bu da oldukça önemli. Şu an 103 tane askeri nokta hedefimizde dedi. Amerika herhangi bir karşılık verirse 103 tane hedef olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Fars Körfezi'nde ABD askerleri suikast sonrası orayı boşalttı. Şu an da İran Devrim Muhafızları, İran Ordusu, İran Devrim Halk Güçleri seferbelik durumunda tüm izinler iptal edildi. Şu an hepsi hazır konumda, hepsi savaş konumuna geçmiş durumda. ABD, 52 hedefleri bulunduğunu söylemişti, tabii bunu bir terör örgütü gibi tehditler savurarak yapmıştı. Kültürel hedefler olarak neyi bahsetmişti. Burada kültürel noktalar, kültürel kalıntılar, türbeler var. Askeri güçler, petrol rafinelerin olası hedefler konumunda olduğu düşünülüyor.

Sokakta İranlılarla görüştük. Halk verilen cevabın yeterli olmadığını daha büyük bir cevap verilmesi gerektiğini söylüyor. Çin'den bir son dakika açıklaması geldi. İran'ın, Irak'taki üsse verdiği misilleme hakkında yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Çin olarak Ortadoğu'daki durumdan endişe duyuyoruz. Pekin gelişmeleri yakından takip ediyor. Ve gerilimleri azaltmada sorumlu bir rol oynamaktadır" diyor. 9 devlet başkanının İran'a cevap verilmemesi veya verilecek cevabın küçük olması, Amerika'yı savaşa itecek bir cevap vermemesi için ricacı olduğunu biliyoruz. İranlı yetkililerden açıklamalar geldi bu yönde. Ama İran'dan bir misilleme geldi tam da İranlı şehitlere, yapılan saldırının saatleri civarında misilleme operasyonu yapıldı.

İran yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre 15 balistik füzenin gönderildiği, hepsinin hedeflerini başarıyla vurduğu, seksenin üzerinde hayatını kaybeden Amerikan askeri olduğunu ve çok sayıda yaralı olduğunu belirtiyor.

Görüştüğüm birçok yorumcu da tansiyonun bundan sonra düşme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Bir kısmı da ABD'nin, İran'la savaşmaya hazır olduğunu iki ülkenin artık karşılıklı olarak çizgilerini tanımadığını söylüyor. ABD, eğer karşılık verirse yarın sabah ilk hedefin Tel Aviv olduğu söyleniyor.

İran bölgesinde herhangi bir bölge hedef alınırsa, İran, bölgedeki tüm vekil güçleriyle birlikte Tel Aviv'in yerle bir edileceği yorumları yapılıyor.

İran'ın bütün füze rampalarını aktif ettiği ve özellikle Irak sınırında F14'lerin uçtuğu iddialarını ise doğrulayan Aslan, "Füze rampalarının tamamı aktif, savaş konumuna geçilmiş durumda. İran füze rampalarıyla birlikte deniz kuvvetlerini de alarma geçirmiş durumda. Özellikle Fars körfezinde deniz kuvvetleri de alarmda bilinen bilinmeyen füze rampaları da aktif durumda. Ülkede bilinen ve bilinmeyen 100 binlerce füze rampalarının olduğu biliniyor. Özellikle askeri kulislerde bilinen bir gerçek bunların hepsi aktif durumda. Balistik füzelerin hedefinde 103 nokta var.

Silahlı ve silahsız hava araçlarının hepsi hazır durumda. Personellerin tamamı görev başında.



Aslan, askeri komuta kademeleri tarafından yapılan "İran'a herhangi bir üsten saldırı olursa o hangi üs olursa olsun, askeri hedef olacaktır" açıklaması hakkında Türkiye'de İncirlik Üssü'nün kullanılmaması için Türkiye'nin çaba göstermesi gerekmekte ve eğer İncirlik'ten saldırı olursa sadece İncirlik Üssü hedef alınacaktır diyerek, hedefteki üslerin durumu hakkında son durumu aktardı.



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