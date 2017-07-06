İstanbul Barosu eski başkanı Doç. Dr. Ümit Kocasakal, 'Adalet Yürüyüşü'ne neden katılmadığı açıkladı. Kocasakal, "Ben Atatürk düşmanlarıyla yürümem" dedi.

KRT'te katıldığı canlı yayında konuşan Ümit Kocasakal "Ben bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle sorunu olanlarla, Cumhuriyetle ve Atatürk'le sorunu olanlarla, emperyalizmin işbirlikçiliğini yapanlarla yürümem" dedi.



Konuşmasına katılanların geçmişteki pek çok kumpas ve tertibe destek olmuş olabileceğini söyleyerek devam eden Kocasakal, CHP'nin, partinin kurucusuna düşman kişilerle yürümeyeceğini söyledi.



ulusal.com.tr