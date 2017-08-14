Meral Akşener daha partiyi kurmadı ancak parti programının şifrelerini Ümit Özdağ anlattı. Bir; parti Batı bloğunun içinde yer almayı savunuyor. İki; "yaşam tarzlarına güvence" öncelikli ilkeler arasında

Tayyip Erdoğan yönetimine karşı Türkiye'ye CHP, PKK/HDP, Abdullah Gül çevresi ve FETÖ seçeneği dayatılıyor. MHP'den ihraç edilen ve başını Meral Akşener'in çektiği gruba da Atlantik'ten dayatılan iktidar seçeneği içinde rol veriliyor.



Daha parti kurulmadan parlatmalar Okyanus Ötesi'nde başladı.... Foreign Policy gibi Amerikan siyasetinde söz sahibi olan kuvvetler bir dönem Selahattin Demirtaş'a yaptığı gibi Meral Akşener güzellemeleri yapıyor. Türkiye'de de merkez medya bu parlatma çalışmasında baş rollerde.



Parti çalışmaları ve programı ile ilgili Prof. Dr. Ümit Özdağ Hürriyet Gazetesi'ne röportaj verdi. 1. sayfada da yer bulan görüşme içerde tam sayfa olarak sunuldu.



Özdağ, partinin programına ilişkin bilgiler verdi. Özdağ'ın ifadelerinde parti programı Atlantik ve Batı'nın Türkiye'ye dayattığı siyasetler içeriyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin programıyla örtüşen noktalar dikkat çekiyor.



Türkiye 15 Temmuz'dan sonra "Batı sisteminden çıkmayı", "NATO'da yer almamayı" tartışırken Meral Akşener ve grubunun kuracağı parti "Türkiye'nin batı bloğundan kopmamalı" diyor.



Bir diğer önemli siyasette "yaşam tarzları" konusunda... Ümit Özdağ, "herkesin yaşam tarzını güvence altına alacak bir parti olacağız" dedi.



Yaşam tarzlarına güvence Batı'nın Türkiye'ye bölücü terör örgütü ve cemaat/tarikatlar üzerinde dikte ettiği bir program. Bu programı Meral Akşener'in kuracağı parti dışında Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile bölücü terör örgütü PKK ve siyasal uzantısı HDP savunuyor.



"Yaşam tarzı" ifadesiyle dinsel kurallardan kaynaklanan yaşam biçimleri anlatılıyor. Yaşam tarzlarına tanınan özgürlük, bireyin inanç özgürlüğü değil, devleti ve toplumu din temelleri üzerinde kurma ve parçalama özgürlüğü olarak değerlendiriliyor.



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