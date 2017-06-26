Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ CHP'nin Adalet Yürüyüşü’ne destek verdi, “Yürüyüş doğru ama gecikmiş bir karardı” dedi. Yürüyüşün birçok tahrikçi çevrenin ağzını sulandırdığını söyleyen Özdağ, “Her an bir saldırıyla olay çıkabilir” dedi.

Adalet Yürüyüşü’ne destek verdi, yürüyüş sırasındaki tehlikelere dikkat çekti. Yeni parti için “adım atıyoruz” dedi.



Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Adalet Yürüyüşü’nü destekledi.



Yürüyüşün gecikmiş ama doğru bir yürüyüş olduğunu söyleyen Özdağ “CHP, 16 Nisan kirli referandum gecesi bu yürüyüşe başlamalıydı. Kılıçdaroğlu, Söğütözü'deki CHP Genel Merkezi'nden Mithat Paşa Caddesi'ndeki YSK'ya kadar yürüseydi, İstanbul'a yürümesi gerekmezdi” dedi.



Yürüyüşün tahrikçi çevrelerin ağzını sulandırdığına dikkat çeken Özdağ “Her an bir saldırıyla olay çıkabilir. Özellikle yürüyüş İstanbul'a ulaştığı zaman tehdit artacak. Özetle bu yaz çok sıcak geçebilir. Seçim ise büyük bir ihtimalle 2019'dan önce olur” ifadelerini kullandı.



Özdağ’ın gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kontrollü darbe” iddiaları da vardi. AKP’nin darbe tarihini bildiğine dair bir bilgi edindiğini söyleyen Özdağ, kanıtları eline ulaştığında kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.



Sözcü gazetesine konuşan Özdağ, yeni parti kuracakları mesajını da verdi. MHP seçmeninin Genel Başkan Devlet Bahçeli’den koptuğunu söyleyen Özdağ “Ne zaman yeni parti kuracaksınız?” diye soruyorlar. Biz de toplumun taleplerini dikkate alarak adımlarımızı atıyoruz” diye konuştu.



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