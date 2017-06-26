Başbakan Yıldırım: Teşkilattan önemli bir talebim var...
Başbakan Yıldırım: Teşkilattan önemli bir talebim var...
Müthiş iddia: NASA, uzayda...
Müthiş iddia: NASA, uzayda...
CHP'ye
CHP'ye "Yürüyüşten vazgeç" çağrısı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ümit Özdağ: YSK'ya kadar yürüseydi, İstanbul'a yürümesi gerekmezdi

Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ CHP'nin Adalet Yürüyüşü’ne destek verdi, “Yürüyüş doğru ama gecikmiş bir karardı” dedi. Yürüyüşün birçok tahrikçi çevrenin ağzını sulandırdığını söyleyen Özdağ, “Her an bir saldırıyla olay çıkabilir” dedi.

Ümit Özdağ: YSK'ya kadar yürüseydi, İstanbul'a yürümesi gerekmezdi

Adalet Yürüyüşü’ne destek verdi, yürüyüş sırasındaki tehlikelere dikkat çekti. Yeni parti için “adım atıyoruz” dedi.

Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Adalet Yürüyüşü’nü destekledi.

Yürüyüşün gecikmiş ama doğru bir yürüyüş olduğunu söyleyen Özdağ “CHP, 16 Nisan kirli referandum gecesi bu yürüyüşe başlamalıydı. Kılıçdaroğlu, Söğütözü'deki CHP Genel Merkezi'nden Mithat Paşa Caddesi'ndeki YSK'ya kadar yürüseydi, İstanbul'a yürümesi gerekmezdi” dedi.

Yürüyüşün tahrikçi çevrelerin ağzını sulandırdığına dikkat çeken Özdağ “Her an bir saldırıyla olay çıkabilir. Özellikle yürüyüş İstanbul'a ulaştığı zaman tehdit artacak. Özetle bu yaz çok sıcak geçebilir. Seçim ise büyük bir ihtimalle 2019'dan önce olur” ifadelerini kullandı.

Özdağ’ın gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kontrollü darbe” iddiaları da vardi. AKP’nin darbe tarihini bildiğine dair bir bilgi edindiğini söyleyen Özdağ, kanıtları eline ulaştığında kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.

Sözcü gazetesine konuşan Özdağ, yeni parti kuracakları mesajını da verdi. MHP seçmeninin Genel Başkan Devlet Bahçeli’den koptuğunu söyleyen Özdağ “Ne zaman yeni parti kuracaksınız?” diye soruyorlar. Biz de toplumun taleplerini dikkate alarak adımlarımızı atıyoruz” diye konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #Adalet Yürüyüşü #pkk #hdp #ümit özdağ
banner863
İlişkili Haberler
CHP’den HDP’ye resmi davet: Sizleri de aramızda görmek isteriz
CHP’den HDP’ye resmi davet: Sizleri de aramızda görmek isteriz
HDP’ye bayram ziyaretinde bulunan CHP heyeti, Kılıçdaroğlu’nun selamlarını getirdiklerini belirterek “Sizleri de aramızda görmek isteriz. Bu mesele adalet isteyen herkesin meselesidir” diye HDP’yi Adalet Yürüyüşü’ne katılmaya davet etti
CHP'ye "Yürüyüşten vazgeç" çağrısı
CHP'ye "Yürüyüşten vazgeç" çağrısı
Vatan Partisi'nin ardından AKP ve MHP de, Adalet yürüyüşü ile CHP’ye “PKK ve FETÖ ile birlikte yürümekten vazgeç” çağrısı yaptı. Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütlerinin desteklediği yürüyüşün millî olmadığını söyledi "Kılıçdaroğlu bu sevdadan vazgeç" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "CHP'nin kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini" belirtti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP liderinin iddiasına sert yanıt verdi. Bakan Bozdağ, "Ben buradan kendisine kendi diliyle sesleniyorum. Bu iftirayı ispat edemezsen o zaman namus ve şerefli bir adamım diyerek toplumun içinde gezme. Sen İspat et biz o zaman gereğini yapalım" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün 12. günü: Bu bizi derinden yaraladı
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün 12. günü: Bu bizi derinden yaraladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan başlattığı yürüyüşün 12. gününde, "Ülkeye adalet gelsin istiyoruz, adaletli bir Türkiye istiyoruz, hukukun üstünlüğünü, birlikte yaşamayı istiyoruz." dedi. 
CHP'den HDP'nin yürüyüşe katılma kararına yeşil ışık
CHP'den HDP'nin yürüyüşe katılma kararına yeşil ışık
Terör örgütü PKK liderlerinden Mustafa Karasu'nun talimatının ardından HDP'nin aldığı Adalet Yürüyüşü'ne katılma kararına CHP “kapımız açık” mesajı verdi. Yürüyüşün 11'inci gününde basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Katılmak isteyenler var. Belli bir zaman dilimi içinde katılabilirler” dedi.
CHP'nin yürüyüşüne Ali Türkşen'den tepki: Askere kurşun sıkanlarla yürümem
CHP'nin yürüyüşüne Ali Türkşen'den tepki: Askere kurşun sıkanlarla yürümem
CHP'nin başlattığı FETÖ, PKK ve HDP'nin de destek verdiği İstanbul yürüyüşüne emekli Albay Ali Türkşen'den tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkşen, yürüyüşe 1 günlük katılma gerekçesinin kumpas davalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine destek olduğunu belirtti. "Bizleri cezaevlerine girmesine vesile olanlar, milletine darbe yapanlar, Türk askerine kurşun sıkanlar ve bunların destekçileri için yürüyecek, yan yana duracak değilim" diyen Türkşen, "HDP'nin yürüyüşe katılması vahim sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.
PKK/HDP, CHP'nin yürüyüşüne katılıyor
PKK/HDP, CHP'nin yürüyüşüne katılıyor
PKK liderlerinden Mustafa Karasu’nun talimatının ardından, terör örgütünün siyasal uzantısı HDP, Adalet Yürüyüşü’nü Kocaeli Kandıra’dan karşılama kararı aldı. Milletvekillerinin tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden korteje katılacak HDP, CHP'nin İstanbul'da yürüyüş sonrası yapacağı buluşmada da kitlesel olarak yer alacak.
PKK çizgisindeki HDK, CHP'nin yürüyüşüne destek verdi
PKK çizgisindeki HDK, CHP'nin yürüyüşüne destek verdi
Terör örgütü PKK çizgisindeki Halkların Demokratik Kongresi adlı çatı örgüt CHP'nin eylemine destek için İstanbul'da yürüyüş yaptı. "Demirtaş'a özgürlük", "Figen Yüksekdağ’a özgürlük" dövizleri ile yürüyen grup Maçka Parkı'nda CHP'lilerle buluştu. HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş, parkta yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla neredeyse bire bir aynı ifadeler kullandı.
Önceki Haber
El Bab'da bayram namazı! Zekai Aksakallı minberde
Sonraki Haber
Trump'ın seyahat yasağına kısmen onay!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
bahtiyar kandemir - 6 saat önce
Sen şimdiden kaybettin. Bu ucube acıklamayı yapmakla kendini sıfırladın.
Yanıtla Beğenme(0)