Ümit Özer sonsuzluğa uğurlandı
Vatan Partisi eski yöneticilerinden Ulusal Gönüllüsü Yeminli Mali Müşavir Ümit Özer sonsuzluğa uğurlandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Özer'in naaşı, Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. Vatan Partili dostları, Özer'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
GÜNDEM 27.10.2019, 17:36 27.10.2019, 17:38
Vatan Partili, Ulusal Gönüllüsü Ümit Özer sonsuzluğa uğurlandı.
Vatan Partisi Çayyolu temsilciğinin eski yöneticilerinden Yeminli Mali Müşavir Ümit Özer, geçirdiği kalp krizi sonucu 69 yaşında vefat etti.
Özer için öğle namazı sonrası Karşıyaka Cami'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Özer'in naaşı Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, Özer'in ailesi, meslektaşları ve Vatan Partili yoldaşları katıldı.
Vatan Partililer, Özer'in Türk milletine bağlılığını vurguladı. Parti içindeki mücadelesini yaşatmaya söz verdi.
ulusal.com.tr
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