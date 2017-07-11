Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, "MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor’un, Ege Denizi’nde işgal edilen adalar hakkında sorduğu sorulara Bakan Çavuşoğlu’nun verdiği cevaplar Sözcü Gazetesi’nin 10 Temmuz 2017 tarihli baskısında yayımlandı. Çavuşoğlu, konuyla ilgili soru önergelerinin tamamına, içeriğe girmeden bozuk plak gibi aynı cevapları veriyor. İhanetin üstünü örtmeye çalışan Çavuşoğlu akıntıya karşı kürek çekiyor. Bakan Çavuşoğlu, Ege’deki Yunan işgalini, 'denizde sınırımız yok, adacıklarda sorun var, AK Parti Hükümetleri döneminde, Ege’deki adaların hukuki ve fiili statüsünde hiçbir değişiklik olmamıştır' diyerek geçiştirmeye çalışıyor. Vatan topraklarında Yunan bayrağı dalgalanırken ve Yunan askerleri elini kolunu sallayarak dolaşırken, 'Ege’deki adaların hukuki ve fiili statüsünde hiçbir değişiklik olmamıştır' demek milletimizin zekâsı ile alay etmektir. Çavuşoğlu'nun bu söylemle Yunan işgaline meşruiyet kazandırdığı ve Yunanistan hesabına çalıştığı açıkça görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım'ın açıklamaları şu şekilde:

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor’un, Ege Denizi’nde işgal edilen adalar hakkında sorduğu sorulara Bakan Çavuşoğlu’nun verdiği cevaplar Sözcü Gazetesi’nin 10 Temmuz 2017 tarihli baskısında yayımlandı. Çavuşoğlu, konuyla ilgili soru önergelerinin tamamına, içeriğe girmeden bozuk plak gibi aynı cevapları veriyor. İhanetin üstünü örtmeye çalışan Çavuşoğlu akıntıya karşı kürek çekiyor. Bakan Çavuşoğlu, Ege’deki Yunan işgalini, “denizde sınırımız yok, adacıklarda sorun var, AK Parti Hükümetleri döneminde, Ege’deki adaların hukuki ve fiili statüsünde hiçbir değişiklik olmamıştır” diyerek geçiştirmeye çalışıyor.Lozan Antlaşmasına taraf olan İngiltere’nin 1939 ve 1943 yıllarında yayınladığı haritalarda, 12 Ada deniz sınırı açıkça gösterilmiştir.İngiliz haritalarında, işgal altında olan adalarımızın 12 Ada deniz sınırlarının dışında ve Türkiye’nin egemenliği altında olduğu da açıkça gösterilmiştir.1947 Paris Antlaşması ile 12 Adanın egemenliği İtalya’dan alınarak Yunanistan’a devredildi. Paris Antlaşmasına taraf olan Amerika’nın 1951 ve 1957 yıllarında yayınladığı haritalarda, 12 Ada deniz sınırı açıkça gösterilmiştir.Amerikan haritalarında, işgal altında olan adalarımızın 12 Ada deniz sınırlarının dışında ve Türkiye’nin egemenliği altında olduğu da açıkça gösterilmiştir.Ege Denizi’ndeki deniz sınırları 6 mil esasına göre hesaplanmakta olup ayrıca uluslararası antlaşmaya gerek yoktur.Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanlığı’nda görevli diplomatlar, Lozan Antlaşması’nın 15. Maddesindeki bağlı adacıklar ve Paris Antlaşması’nın 14. Maddesindeki bitişik adacıklar ifadesine sığınarak hâlihazırda işgal altında olan adaların 12 Ada’ya bağlı adacıklar olduğu tezini savunuyor. İşgal altında olan adaların en küçüğü İstanbul’daki Büyükada büyüklüğündedir. Bir kısmı da Büyükada’nın 3-5 misli büyüklükte olup adacık değildir. Çavuşoğlu’nun adacık dediği İzmir Koyun Adası’nın uzunluğu 11,5 km., Aydın Hurşit Adası’nın uzunluğu 18 km.dir. Türkiye Karayolları haritasında bile, işgal altında olan adaların Türk toprağı ve ada olduğu açıkça gösterilmiştir.Eşek Adası’nın Batnoz Adası’na olan mesafesi 18 mil, Lipso Adası’na olan mesafesi 12 mildir. Bulamaç Adası’nın Lipso Adası’na olan mesafesi 14 mil, İleriye Adası’na olan mesafesi 13 mildir. Görüldüğü üzere işgal altında olan adalarımız 12 Ada’ya bağlı ya da bitişik adacık değildir.Çavuşoğlu’nun, “AK Parti Hükümetleri döneminde, Ege’deki adaların hukuki ve fiili statüsünde hiçbir değişiklik olmamıştır”söylemi kuyruklu bir yalandır. TBMM Genel Kurulu’nun 26 Mart 2015 tarihli toplantısında, dönemin Savunma Bakanı İsmet Yılmaz tarafından, işgal altında olan adaların Lozan ve Paris Antlaşmalarına göre hukuken Türkiye’ye ait olduğu belirtilmiş ve adaların fiili olarak Yunan işgali altında olduğu da itiraf edilmiştir. Bu itiraf, TBMM tutanaklarına geçirilmiş ve basında haber olarak yer almıştır.Ayrıca AB Türkiye Delegasyonu, Temmuz 2015 itibarıyla Aydın Eşek Adası’ndaki FRONTEX Sahil Güvenlik Botlarını geri çekmiştir. Böylece AB’de işgali kabul etmiştir.Yunan Büyükelçi Loukakis ile 02 Haziran 2016’da, CHP Genel Merkezinde yapılan toplantıda, Büyükelçi adaların Yunanistan’a ait olduğunu savunamamış, işgali kabul etmek zorunda kalmıştır.Yunan CumhurbaşkanıPapulyasile Belediye BaşkanıKottoros’un, 06 Ocak 2009’da, Aydın Eşek Adası’nda çektirdiği fotoğrafta görülen binanın tabelasında, “Yunanistan Cumhuriyeti Güney Ege Bölgesi Oniki Ada İli Eşek Adası Nahiyesi” yazılıdır. Anılan fotoğraf,egemenliğin fiilen Yunanistan’a devredildiğini,adaların hukuki ve fiili statünün değiştiğini gösteren somut bir belgedir.Verilen somut ve belgeli örneklerden anlaşılacağı üzere Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yalan ve yanlış bilgiler ile Türk kamuoyunu yanıltmaya ve ihanetin üstünü örtmeye çalışıyor. Ancak akıntıya karşı kürek çekiyor. Adacık söylemlerine ve Lozan Antlaşması’nın 15.Maddesine sığınarak sorumluluktan kurtulmak mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 18 Adası ve 1 Kayalığı 2004 yılından beri tam 13 yıldır Yunan işgali altındadır.Türk adalarına toplam 10 Yunan Askeri Üssü kurulmuş ve top, uçaksavar gibi ağır silahlar ile birlikte 4 binden fazla Yunan askeri yerleştirilmiştir.Vatan topraklarında Yunan bayrağı dalgalanırken ve Yunan askerleri elini kolunu sallayarak dolaşırken, “AK Parti Hükümetleri döneminde, Ege’deki adaların hukuki ve fiili statüsünde hiçbir değişiklik olmamıştır”demek sorunlu bir söylem olupmilletimizin zekâsı ile alay etmektir. Ege Denizi’nde işgal edilen Türk Adaları konusunun, Uluslararası Adalet Divanı’na taşınması halinde, Çavuşoğlu’nun bu söylemi yüzünden davayı kaybetmemiz kaçınılmazdır. Çavuşoğlu’nun bu söylemle Yunan işgaline meşruiyet kazandırdığı ve Yunanistan hesabına çalıştığı açıkça görülmektedir.