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Ümraniye'de taksi durağına silahlı saldırı

Bir araçtan silahla ateş açılması sonucu, taksi durağındaki 3 kişi yaralandı

Ümraniye'de taksi durağına silahlı saldırı

İstanbul  Ümraniye'de taksi durağına düzenlenen silahlı saldırıda, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çakmak Köprüsü yakınındaki taksi durağına, bir araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

Mermilerin isabet ettiği durakta bulunan 3 kişi yaralanırken, araçtakiler olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine, taksi durağına çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de geniş güvenlik önlemlerinin alındığı taksi durağının çevresinde, inceleme yapıp delil topladı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ümraniye #silahlı saldırı ümraniye #silahlı saldırı #istanbul
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