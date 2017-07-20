Fırat Çakıroğlu 20 Şubat 2015 yılında PKK’lı teröristlerce katledildi.
Ege Üniversitesinde yaşanan bu acı olayın üzerinden iki buçuk yıl geçti.
Mahkeme, katil zanlısı Nurullah Semo'yu adam öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, terör örgütüne üyelikten de 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Çakıroğlu ailesinin avukatı Bahadır Akyüz sorumluların yargılanmasını istedi.
Akyüz, verilen kararla üniversitelerde yaşanacak olayların caydırıcı olabileceğini söyledi.
Haber: Belma Yücel
Kamera: Akın Kara
ulusal.com.tr
PKK'lılar tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Fırat Çakıroğlu'nun avukatı Bahadır Akyüz dönemin üniversite yönetiminin yargılanmasını istedi. Çakıroğlu ailesi avukatı Akyüz, katillere verilen müebbet hapis cezasını olumlu karşıladı.
Fırat Çakıroğlu 20 Şubat 2015 yılında PKK’lı teröristlerce katledildi.
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