Muğla, Denizli ve Gaziantep’teki üniversitelerin toplulukları Diyarbakırlı annelere destek ziyaretinde bulundu.

Pamukkale Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Düşünce ve Kitap, Genç Bakış Topluluğu, Teknoloji ve Mühendislik Topluluğu, Gaziantep Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü temsilcilerinin yer aldığı heyet, evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelere destek olmak için Diyarbakır'a gitti.



Heyet adına basın açıklamasını Muğla Üniversitesi Düşünce ve Kitap Topluluğu üyesi Emincan Polat yaptı. Basın açıklamasında şunları söyledi:

“Annelerimize bu mücadelenin öncüleri olduğunuz için teşekkür ederiz. Onlar öncü oldukça bizler de bu mücadelenin neferleri askerleri olacağız. İllerimizde yaptığımız açıklamalarla ve yürüyüşlerle bu mücadeleyi ateşledik şimdi ise buradan sizlerden aldığımız güven ile bu ateşi harlayacağız Kaçırılan kardeşlerimizi geri alana dek mücadelemizi sürdüreceğiz asla vazgeçmeyeceğiz Söz veriyoruz. Biz bir oldukça bizi bölmeye ayrıştırmaya çalışan herkesin başını ezeceğiz. Yeter ki sizin gibi annelerimiz var olsun bizim sırtımız yere gelmez.”