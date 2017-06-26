Maltepe Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Can Solakoğlu, bayram tatilinde tutkunu olduğu motosiklet yolculuğuna çıktı.

Solakoğlu, motosikletli bir grup arkadaşıyla Yunanistan yolundaydı. Bulgaristan'a varan gruptan Solakoğlu'nun da arasında bulunduğu grup, sabaha karşı Dedeağaç yakınlarında tekrar yola koyuldu.



Yolculuk esnasında Solakoğlu'nun yönetimindeki motosiklet, virajı alamayarak karşı şeride geçti.



Karşı yönden gelen otomobille çarpışan motosikletteki Solakoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.



Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu Solakoğlu, ülkemizin diz, kalça ve skolyoz cerrahisi konusunda sayılı uzmanlarından biriydi.