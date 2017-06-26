Başbakan Yıldırım: Teşkilattan önemli bir talebim var...
Başbakan Yıldırım: Teşkilattan önemli bir talebim var...
Müthiş iddia: NASA, uzayda...
Müthiş iddia: NASA, uzayda...
CHP'ye
CHP'ye "Yürüyüşten vazgeç" çağrısı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ünlü cerrah Prof. Dr. Can Solakoğlu Yunanistan yolunda hayatını kaybetti

Maltepe Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Can Solakoğlu, bayram tatilinde tutkunu olduğu motosiklet yolculuğuna çıktı.

Ünlü cerrah Prof. Dr. Can Solakoğlu Yunanistan yolunda hayatını kaybetti

Solakoğlu, motosikletli bir grup arkadaşıyla Yunanistan yolundaydı. Bulgaristan'a varan gruptan Solakoğlu'nun da arasında bulunduğu grup, sabaha karşı Dedeağaç yakınlarında tekrar yola koyuldu.
 
Yolculuk esnasında Solakoğlu'nun yönetimindeki motosiklet, virajı alamayarak karşı şeride geçti.

Karşı yönden gelen otomobille çarpışan motosikletteki Solakoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu Solakoğlu, ülkemizin diz, kalça ve skolyoz cerrahisi konusunda sayılı uzmanlarından biriydi.

Etiketler; #Can Solakoğlu #bulgaristan #trafik kazası #dedeağaç
banner863
Önceki Haber
Kıdem tazminatı için zamanaşımı hâlâ 10 yıl mı?
Sonraki Haber
Otomatik BES'e yeni katılım 1 Temmuz'da
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.