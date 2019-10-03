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Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum'dan Türkiye açıklaması

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum tarafından Akdeniz'de bugün meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapıldı. Açıklamada bölgede 7 büyüklüğünde bir deprem tehlikesinin olmadığı belirtildi

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum'dan Türkiye açıklaması

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum tarafından Türkiye'deki depremler ile ilgili bir video paylaşıldı.

Videoda, vatandaşlardan çok sayıda soru aldıklarını özellikle Türkiye'den bir sonraki büyük depremin ne zaman olacağına dair soru aldıkları belirtildi.

Ditrianum tarafından ne zaman deprem olacağının kesin olarak bilinemediği ve yerlerin tahmin edilemediği ifade edildi.

Akdeniz'de bugün meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan Ditrianum tarafından bölgede 7 büyüklüğünde bir deprem tehlikesinin olmadığı belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Frank Hoogerbeets #Ditrianum #akdeniz #türkiye
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