İstanbul’un ünlü eğlence mekânlarından Frame’nin sahibi Mehmet Şah Demir’in de arasında bulunduğu 13 kişi düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

<

Aramalarda, 34 kilo 254 gram esrar, 5 kilo 340 gram extasy hap, 500 gram bonzai hammaddesi ve 518 gram bonzai ele geçirildi.



Hürriyet'te yer alan habere göre; hakkında, uyuşturucu hap ve Skunk imal etme ve ticaretini yapma suçlamasıyla emniyette sorgulanan Mehmet Şah Demir’in de arasında bulunduğu 13 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Demir ve 10 kişi tutuklanırken, 2 kişi serbest kaldı.



Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan’ın Demir’in ortağı olduğu geçmiş yıllarda basına yansımıştı. Demir, Ümit Karan’ın 38’inci yaş günü kutlamalarında gündeme gelmişti. 2014 yılındaki o kutlamada ünlü futbolcuya koç hediye etmişti.



ulusal.com.tr