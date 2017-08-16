GEÇEN yılın sonunda el değiştiren Borajet’in satışı ile ilgili taraflar arasında kriz yaşandığı anlaşıldı. Şirketi alan taraf, bilançoda oynama yapıldığı gerekçesi ile dolandırıldıkları iddiasında. Şirketin mali işler başkanı da savcılık ifadesinde "Yönetim kararı ile bilançoda makyaj yaptık" dedi. Şirketin eski sahibi Yalçın Ayaslı ve yöneticileri hakkında savcılığa başvuruldu. Sulh Ceza hakimliği Ayaslı hakkında, yakalama kararı çıkardı

Borajet’in borçlarını üstlenerek devralan SBK Holding ile şirketin eski sahibi arasındaki şirket devri davalık oldu. SBK tarafı, şirketin devri sonrası, bilançoda görünmeyen yüklü bir borcun ortaya çıktığı iddiasında. Konu ile ilgili taraflar bir dizi uzman raporu hazırlattı. Hazırlanan raporlar da, şirketin satış sürecinde olmayan bir takım rakamların ortaya çıktığını ortaya koydu. Uluslararası firmalara hizmet veren bir şirketin yanı sıra Prof. Dr. Arslan Kaya’nın hazırladığı rapor da mahkemeye sunuldu. Anılan raporda şirketi devralan SBK Holding’e 253 milyon 305 bin liralık bir ödemenin yapılması gerektiği kaydedildi.



Şirket avukatı Av. Görkem Gökçe'nin imzası ile savcılıklara yapılan başvurularda, Borajet'in devri sonrası SBK Holding'in şirket için 150 milyon liralık harcama yaptığını kaydetti. Dosyada yer alan faturalarda harcama kalemleri ile ilgili detaylara yer verildi.



‘HİLELİ DAVRANIŞLAR’ İDDİASI



Taraflar arasındaki kriz, yürütülen görüşmeler sonrası da çözülmeyince konu yargıya taşındı. SBK Holding tarafı bir yandan hukuk davaları açarken, bir yandan da ceza davası için savcılık başvurularını yaptı. Başvurularda, şüphelilerin bir dizi hileli davranışla müvekkili oldukları şirketi zarara uğrattıkları öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvurularda, Yalçın Ayaslı’nın yanı sıra, şirketin eski yöneticileri Zahide Üner, Fatih Akol, Samir Bayraktar’ın da olduğu 10’a yakın kişinin ‘şüpheli’ olarak soruşturmaya dâhil edilmeleri talep edildi.



BİLANÇODA MAKYAJ YAPILDI



Savcılık, söz konusu isimlerin ifadelerini almaya başladı. Aynı zamanda Borajet’in eski genel müdürü olan Fatih Akol, şirketin satış sürecini, Yalçın Ayaslı’nın vekilleri ve yönetim kurulu üyeleri olarak yaptıklarını kaydetti. Akol, ifadesinde ödeme güçlüğü içinde olduğunu bildiğini kaydetti. Şirketin eski mali işleri başkanı olan Tolga Üzümcü ise, savcılık ifadesinde Borajet’in 2016 döneminde teknik olarak iflas ettiğini açıkladı. Üzümcü, “Yönetim Kurulu talimatıyla mali işlerden sorumlu Zahide Üner ve Genel Müdür Fatih Akol ile istişare ederek, hesaplara uçak teknik ve bakım giderleri bilançonun aktifine konularak öz kaynağı güçlendirici makyajlama işlemleri yapılmıştır” dedi. Üzümcü ifadesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü talimatlarına uygun olarak faaliyetlere devam edebilmek için bu kararın alındığını aktardı.



6’SI UÇAMAYACAK HALDEYDİ



Borajet’te teknik başkan olarak görev yaptığını belirten Olcay Özbay ise ifadesinde, “29 Aralık 2016 tarihli şirket satış zamanında 6 uçak uçamayacak durumda yerdeydi. 4 uçak ise uçabiliyordu. Bu uçaklardan sökülen eksik parçaların bakım ve yenileme maliyeti şirketin finans departmanına bildiriliyordu” dedi. Zahide Üner ise savcılık ifadesinde, Borajet’e ara sıra gittiğini, teknik donanıma ve hesap detaylarına vakıf olmadığını söyledi. Ancak savcılığa sunulan yazışmalara göre Üner’in yürütülen tüm süreçlerden haberinin olduğu anlaşılıyor.



KARARA İTİRAZ SONUCU DEĞİŞTİRMEDİ



Savcılık, ifadesi alınamayan Ayaslı için ise, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nden yakalama kararı talep etti. Hakimlik, Ayaslı hakkında yakalama emri verdi. Bu karara göre, Ayaslı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılacak. Belgelere göre, ABD’de yaşayan Ayaslı’nın avukatları bu karara itiraz etti ancak sonuç değişmedi.



İKİ KRİTİK İSİM



Savcılık başvurularında, iki kritik isme de yer verildi. Söz konusu isimlerden biri TMSF’ye geçen Tarkim Havacılık’ın firari durumdaki eski sahibi İbrahim Faruk Bayındır ile, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında aranan Av. Halil İbrahim Koca. Bu iki ismin de, bir dönem Borajet’te hisse sahibi oldukları belirtildi. Şirketin ticaret sicil kayıtlarına göre de Bayındır ve Koca bir dönem şirkette 1’er hissenin sahibiydi.



UÇAK BAŞKA ŞİRKETTEN



Faaliyetlerine ara verilen Borajet geçen yıl Fenerbahçe’nin de forma sponsoru olmuştu. Ancak, şirketin satışı sonrası ortaya çıkan ciddi sıkıntılar yeni bir planlama yapılmasına neden oldu. Edinilen bilgilere göre SBK Holding, ihtiyaç anında Fenerbahçe’ye tahsis edilmek üzere THY ile anlaştı. Kulübe verilen hizmet sonrası SBK tarafı THY’ye ödemeyi yapıyor.



'30 YENİ UÇAK ALIMI' İLE GÜNDEME GELDİ



Öte yandan, uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren bir kaynak, 2016 döneminde teknik olarak iflas durumunda olan, çalışan maaşlarının ödemesinde dahi sıkıntı yaşayan Borajet için yapılan "30 yeni uçak alındı" açıklamasının 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yapılmasının soru işaretleri taşıdığına işaret etti.



AYASLI: İFADEMİN NASIL ALINACAĞI BELLİ



İş adamı Ayaslı ise mail yolu ile Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'ye gönderdiği yanıtlarda, 43 yıldır ABD'de yaşadığını hatırlatarak, ifadesinin nasıl alınabileceğinin ABD ile karşılıklı imzalanan anlaşmalarla belirlendiğini işaret etti. Ayaslı, hakkındaki yakalama kararının bir kaç gün içinde çıkarılmasının soru işareti oluşturduğunu savundu. Ayaslı, savcıya ifade veren eski çalışanların söylediklerine ilişkin ise "Adı gecen kisiler, halen Borajet ile ilişkileri devam eden, büyük baskı altında tutulan, kişilerdir. İfadelerinin bu ışık altında değerlendirilmesi gerekir" dedi.



Borajet’in zarar eden bir şirket olduğunun bilindiğini kaydeden Ayaslı "Şirketi kapatmak yerine, çalışanları ve bölgesel havacılığın devamını düşünerek bu fedakârlığı yaptım" dedi. Ayaslı, FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan İbrahim Faruk Bayındır ve Av. Halil İbrahim Koca ile olan ilişkisine yönelik ise "Sorunuzda adı gecen kisiler ile seneler önce nasıl bir ticari ilişki içinde olduğum, savcılığa sunulan dosyada ayrıntılı olarak anlatılmıştır" dedi.



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