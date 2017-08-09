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Ünlü jokey Ediz Arslan'ın cesedi bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan jokey Ediz Arslan'ın cesedi bulundu

Ünlü jokey Ediz Arslan'ın cesedi bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan jokey Ediz Arslan'ın cesedine ulaşıldı. 

Yalıçiftlik Mahallesi Ketendere mevkisinde arkadaşlarıyla beraber serinlemek için girdiği denizde kaybolan 24 yaşındaki jokey Arslan'ı arama çalışmalarına gece verilen aranın ardından sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı. 

Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde yaptıkları arama çalışmalarında Arslan'ın cesedi sahilden yaklaşık 100 metre açıkta bulundu.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Bu arada arama çalışmalarına Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra jandarma, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama-kurtarma ekipleri ve gönüllü dalgıçlar da katıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #jokey #Ediz Arslan
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