Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan önemli karar

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, aldığı önemli bir kararı duyurdu.

Yılmaz, bir gösterisinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını açıkladı.

Cem Yılmaz, şunları belirtti:

"29 Ekim 2019 da Bostancı Gösteri Merkezinde yapılacak gösterimizin tüm gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladığımı tüm sevenlerime duyuruyorum.

Birlik ve beraberlikten nasibini almamış sosyal medya ruhunu,memleketime daha faydalı işlerde görmek dileğiyle."

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